Wyciśnij, wsyp 2 łyżki, wymieszaj i spryskaj brudną kanapę. Tak czysta była wcześniej tylko raz. Sposób na pranie kanapy

Chcesz szybko odświeżyć swoją kanapę, ale nie masz pod ręką odkurzacza piorącego? Nic straconego. Istnieje pewien domowy sposób na pranie tapicerki., który sprawi, że kanapa będzie jak nowa - czysta, bez plam i pachnąca świeżością. Wetrzyj to w tapicerkę o odkurz. Efekt przerasta najśmielsze oczekiwania.

Wetrzyj w kanapę i odkurz, a będzie jak nowa. Czysta i pachnąca świeżością tapicerka

Pranie kanapy to czynność, którą należy wykonywać przy najmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Kanapa to jeden z najczęściej używanych mebli w domu, a jej tapicerka łatwo ulega zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. I o ile w przypadku kanapy ze skóry lub ekoskóry wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką, tak w sytuacji, gdy nasza sofa lub narożnik jest obity materiałową tapicerką, sprawy się nieco komplikują. W takiej sytuacji wiele z nas zadaje sobie pytanie, jak wyprać kanapę bez odkurzacza piorącego? Na szczęście istnieje pewien domowy sposób na pranie tapicerki, który nie tylko ją odświeży, ale także pomoże usunąć plamy i zabrudzenia i to bez pomocy profesjonalnego sprzętu. Wystarczy, że dwie łyżeczki sody i sok wyciśnięty z jednej cytryny rozpuścisz w dwóch litrach wody. Składniki dokładnie wymieszaj, spryskaj tym sofę i przetrzyj ją ściereczką, skupiając się na miejscach zabrudzonych. Po wyschnięciu odkurz kanapę. Będzie czysta i odświeżona.

Pranie kanapy bez odkurzacza piorącego. Domowe sposoby

Istnieje kilka sposobów, które pomogą usunąć nawet trudne do wyczyszczenia plamy oraz nieświeży zapach. Jednym z nich jest zastosowanie pianek do prania tapicerki, które można kupić już za kilkanaście złotych w każdej drogerii. Pianką spryskujemy powierzchnię do wyczyszczenia i wcieramy delikatnie za pomocą gąbki. Po upływie kilku godzin wystarczy dokładnie odkurzyć tapicerkę i gotowe.

Jak usunąć plamy z tapicerki?

Pojedyncze plamy na kanapie warto usuwać od razu, dzięki czemu będzie ona wyglądać schludnie przez dłuższy czas. W przypadku tłustych plam, najlepiej je zasypać mąką ziemniaczaną, a po 30 minutach odkurzyć. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na przykład roztwór wody z octem.

