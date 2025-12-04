Wyciśnij, wsyp 2 łyżki, wymieszaj i spryskaj brudną kanapę. Tak czysta była wcześniej tylko raz. Sposób na pranie kanapy

Dowiedz się, jak łatwo odświeżyć kanapę i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów domowymi sposobami.

Wetrzyj w kanapę i odkurz, a będzie jak nowa. Czysta i pachnąca świeżością tapicerka

Pranie kanapy to czynność, którą należy wykonywać przy najmniej raz na sześć miesięcy. Dlaczego to tak ważne? Kanapa to jeden z najczęściej używanych mebli w domu, a jej tapicerka łatwo ulega zabrudzeniom. Poza tym po kilku miesiącach użytkowania materiałowe obicie sofy lub narożnika zaczyna po prostu nieładnie pachnieć i odświeżenie jej jest jak najbardziej wskazane. I o ile w przypadku kanapy ze skóry lub ekoskóry wystarczy przetrzeć ją wilgotną ściereczką, tak w sytuacji, gdy nasza sofa lub narożnik jest obity materiałową tapicerką, sprawy się nieco komplikują. W takiej sytuacji wiele z nas zadaje sobie pytanie, jak wyprać kanapę bez odkurzacza piorącego? Na szczęście istnieje pewien domowy sposób na pranie tapicerki, który nie tylko ją odświeży, ale także pomoże usunąć plamy i zabrudzenia i to bez pomocy profesjonalnego sprzętu. Wystarczy, że dwie łyżeczki sody i sok wyciśnięty z jednej cytryny rozpuścisz w dwóch litrach wody. Składniki dokładnie wymieszaj, spryskaj tym sofę i przetrzyj ją ściereczką, skupiając się na miejscach zabrudzonych. Po wyschnięciu odkurz kanapę. Będzie czysta i odświeżona.

Pranie kanapy bez odkurzacza piorącego. Domowe sposoby

Istnieje kilka sposobów, które pomogą usunąć nawet trudne do wyczyszczenia plamy oraz nieświeży zapach. Jednym z nich jest zastosowanie pianek do prania tapicerki, które można kupić już za kilkanaście złotych w każdej drogerii. Pianką spryskujemy powierzchnię do wyczyszczenia i wcieramy delikatnie za pomocą gąbki. Po upływie kilku godzin wystarczy dokładnie odkurzyć tapicerkę i gotowe.

Jak usunąć plamy z tapicerki?

Pojedyncze plamy na kanapie warto usuwać od razu, dzięki czemu będzie ona wyglądać schludnie przez dłuższy czas. W przypadku tłustych plam, najlepiej je zasypać mąką ziemniaczaną, a po 30 minutach odkurzyć. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na przykład roztwór wody z octem.