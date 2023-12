Mieszam 2 szklanki proszku z 30 kroplami i nakładam na brudną kanapę. Po 2 godzinach jest czysta jak nowa. Domowy sposób na pranie kanapy

Wylewam odrobinę na ściereczkę i przecieram monsterę. To moje sposoby na naturalny domowy nabłyszczacz do kwiatów

Kanapa to chyba jeden z najczęściej używanych mebli w każdym domu. Przesiadujemy na niej nawet kilka godzin dziennie, więc nie dziwi fakt, że bardzo szybko pojawiają się na niej zabrudzenia. Zwłaszcza jeśli jest wykonany z materiału takiego jak welur, czy inna tkanina, która łatwo chłonie wilgoć czy brud. Wówczas nasuwa się nam jeden pomysł - pranie kanapy. Jednak jak ją wyprać, jeśli nie mamy pod ręką odkurzacza piorącego? Na szczęście jest to możliwe i sofa może być czysta szybko i to za grosze. Ja często wykorzystuje domowy sposób na pranie kanapy. Do dwóch szklanek sody oczyszczonej dodaję około 30 kropli soku z cytryny i dokładnie mieszam. Taką pastę nanoszę na całej powierzchni narożnika i delikatnie wmasowuję wilgotną ściereczką lub gąbką. Pozostawiam na 2 godziny, a po tym czasie starannie odkurzam. Kanapa jest czysta i pachnąca.

Czym usunąć plamy z kanapy?

W sytuacji, gdy na Twojej kanapie są widoczne plamy, na przykład po winie, kawie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę.