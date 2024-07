Mieszam 2 składniki i wcieram w dywan. Po 60 minutach odkurzam i dywan jest puszysty jak nowy. Domowy sposób na pranie dywanu

Zalewam gorącą wodą i następnego dnia podlewam surfinie. Burza kwiatów zdobi mój balkon aż do jesieni. Domowy nawóz do surfinii na obfite kwitnienie

Mieszam 2 składniki i wcieram w dywan. Odkurzam i dywan jest puszysty jak nowy

Czysty, piękny dywan to przepiękna ozdoba wnętrza, jednak należy o niego dbać, aby posłużył nam możliwie jak najdłużej. Otóż trzeba mieć na uwadze fakt, że dywan to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Dywan można prać również bez odkurzacza piorącego. Jednak, zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Jeden z nich wypróbowałam jakiś czas temu i od tamtej pory regularnie piorę dywany w swoim domu tym płynem. Mieszam dwa składniki i starannie wcieram płyn w tkaninę. Po upływie 60 minut dokładnie odkurzam dywan i gotowe. Jest puszysty, czysty i pachnie świeżością jak nowy.

Domowy sposób na pranie dywanu

Dwie łyżki sody oczyszczonej i szklankę octu wymieszaj z 0,5 l wody. Mieszankę przelej do butelki z dyfuzorem, rozpyl na powierzchni dywanu i delikatnie ją wetrzyj. Kiedy wyschnie, czyli po około 60 minutach, dokładnie odkurz swój dywan.

Pranie dywanu na sucho. Szybki sposób

Oprócz wyżej opisanego domowego sposobu na pranie dywanu, można to również zrobić metodą na sucho, czyli bez wody. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie to wypróbuj domowy sposób na pranie dywanu na sucho. Ja stosuję go wówczas, gdy tylko zobaczę plamę na dywanie - po prostu posypuję ją sobą oczyszczoną. W przypadku świeżych i niewielkich plam pozostawiam sodę oczyszczoną na kilka godzin, większe i starsze plamy posypuję na całą noc. Następnego dnia porządnie odkurzam cały dywan, a po plamie nie ma śladu. Soda oczyszczona rewelacyjnie radzi sobie z najpopularniejszymi zabrudzeniami, a także niweluje brzydkie zapachy.