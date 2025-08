Okap czysty jak łza. Wystarczy 2 minuty roboty, a będzie lśnić czystością. Prosty sposób na czyszczenie zatłuszczonego okapu

Okap kuchenny, choć niezbędny, często gromadzi tłuszcz i wymaga regularnego czyszczenia.

Istnieją proste, domowe sposoby na jego czyszczenie, takie jak użycie sody oczyszczonej, octu czy cytryny.

Niektóre filtry okapowe można wygodnie umyć w zmywarce, co znacznie ułatwia utrzymanie czystości.

Chcesz poznać więcej sprawdzonych trików, które sprawią, że Twój okap będzie lśnił?

Okap kuchenny to jeden z lepszych wynalazków, który pomaga zadbać o odpowiedni zapach w domu. Dzięki niemu wszystko, co smażmy i gotujemy, nie roznosi swojej woni na resztę mieszkania. Jednak trzeba go regularnie czyścić. Zaniedbany okap traci swoją moc, a nagromadzony tłuszcz staje się pożywką dla bakterii i źródłem nieprzyjemnych zapachów. Na szczęście, utrzymanie go w czystości wcale nie musi być trudne.

Jak wyczyścić okap kuchenny domowym sposobem?

Zanim sięgniesz po chemiczne środki czyszczące, warto wypróbować sprawdzone, domowe metody. Sprawdzi się soda oczyszczona i ocet. To duet idealny do walki z tłuszczem i przypaleniami. Przygotuj pastę z sody i odrobiny wody, nałóż na zabrudzone powierzchnie okapu i pozostaw na kilka minut. Następnie zmyj pastę. I spryskaj okap wodą z octem. W ten sposób usuniesz resztki pasty i tłuszczu. Po wszystkim przetrzyj okap wilgotną szmatką i osusz go. Inną metodą jest użycie soku z cytryny. Przetrzyj nim zabrudzone powierzchnie okapu, a następnie spłucz wodą. Dodatkowo cytryna pozostawi w kuchni przyjemny, cytrusowy zapach. Przy starszych zabrudzeniach pomoże para wodna. Zagotuj duży garnek wody z dodatkiem soku z cytryny lub octu. Pozwól parze unosić się w kierunku okapu przez około 15-20 minut. Para zmiękczy tłuszcz, co ułatwi jego usunięcie.

Czyszczenie filtrów okapu kuchennego. Zamiast szorować, wrzuć do zmywarki

Wiele nowoczesnych okapów posiada filtry metalowe, które można myć w zmywarce. To ogromne ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić czas i energię. Upewnij się jednak, czy producent dopuszcza mycie filtrów w zmywarce. Wybierz program o niższej temperaturze (ok. 50-55°C), aby uniknąć odkształcenia filtrów. Unikaj silnych, żrących środków, które mogą uszkodzić filtry. Najlepiej sprawdzą się delikatne tabletki do zmywarki lub płyn. Upewnij się, że filtry nie blokują ramion spryskujących i są ułożone w taki sposób, aby woda mogła do nich swobodnie docierać. Możesz czyścić filtr okapu także przy okazji zwykłego mycia naczyń w zmywarce.

