Mieszam z wodą i opryskuję okap. Po 15 minutach tłuszcz i brud schodzi za jednym przeciągnięciem ścierki. Szybki sposób na czyszczenie okapu

Wymieszaj to z wodą i pryskaj brudny okap. W kilka minut będzie idealnie czysty

Czyszczenie okapu to dość mozolne i męczące zajęcia. Jest ono często niewygodne, a zabrudzenia nie chcą schodzić nawet przy użyciu najlepszych płynów do mycia. Okap pokrywa się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami powstałymi podczas gotowania. To przede wszystkim zaschnięty tłuszcz oraz inne osady. Tego rodzaju zabrudzenia wymagają kwasowej mieszanki, która je rozpuści. Podobnie jak z kamieniem wytracającym się z wody do czyszczenia okapu potrzebny jej płyn o kwasowej formule. W gospodarstwie domowym idealnym takim płynem jest biały ocet w wysokim stężeniu. Wymieszaj ocet z wodą w równych proporcjach i przelej do butelki z atomizerem. Obficie spryskaj zabrudzony okap i odczekaj kilka minut. W tym czasie warto położyć ręcznik na kuchenkę poniżej ponieważ ocet może delikatnie ściekać. Po około 10 minutach przetrzyj okap morką ściereczką. Kwasowa formuła rozpuści zaschnięty tłuszcz i inne zabrudzenia. Pamiętaj, by okap regularnie czyścić, dzięki temu unikniesz szorowania.

Sposób na czyszczenie bardzo brudnego okapu

W przypadku dużej warstwy zaschniętego tłuszczu konieczne może być rozkręcenie okapu. Delikatnie odkręć śrubki i zdejmij pokrywę chroniąca filtr okapu. W tym czasie możesz również wymienić filtr na nowy. Pokrywę włóż do wanny lub zlewu i zalej niewielką ilością oliwy lub oleju. Dokładnie to rozetrzyj po całej pokrywie okapu i pozostaw na około 15 minut. Wbrew pozorom oliwa świetnie rozpuszcza tłuste zabrudzenia i doczyszcza tego rodzaju brud. Po 15 minutach przetrzyj okap mokrą ścierką, a następnie wytrzyj go do sucha. Okap będzie idealnie czysty.

