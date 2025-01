Rozsyp na brudnej płycie indukcyjnej i wyczyść gąbką, a będzie wyglądać jak nowa. Usunie nawet najgorsze plamy. Czyszczenie płyty indukcyjnej

Wlewam 1 szklankę do żółknącego skrzydłokwiatu, a momentalnie odbija i rośnie jak szalony. Piękne zielone liście zdobią mój salon. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Dodaj do ciepłej wody i umyj panele, a będą lśnić bez smug. Domowy płyn usunie plamy i nabłyszczy podłogę. Mycie paneli

W lutym dodaj to do marniejącego storczyka. 1 łyżeczka naturalnego wzmaczniacza roślin i nektar bogów. Storczyk natychmiastowo odżyje. Jak pielęgnować storczyki wiosną?

Rozsyp na brudnej płycie indukcyjnej i wyczyść gąbka, a będzie wyglądać jak nowa

Płyta indukcyjna top urządzenie, które zastąpiło tradycyjną kuchenkę gazową w wielu domach. Z pewnością jej ogromnym plusem jest fakt, że jest prosta w utrzymaniu jej w czystości. Po gotowaniu, a nawet w jego trakcie, gdy coś nam wykipi, wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką, aby usunąć zabrudzenia. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Bywa jednak, że na jej powierzchni pojawiają się plamy, których nie usuniemy wilgotną ściereczką, a szorowanie płyty zdecydowanie odradzamy, gdyż można ją porysować. Czym wtedy wyczyścić płytę indukcyjną? To proste i potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej. Rozsyp ją na płycie, a następnie zwilżoną w wodzie miękką gąbką przetrzyj jej powierzchnię wykonując koliste ruchy. Na koniec zgarnij resztę proszku i wytrzyj płytę do sucha. Soda oczyszczona znakomicie usuwa nawet trudne zabrudzenia, ale nie rysuje powierzchni, dzięki czemu płyta będzie jak nowa.

Domowe sposobny na czyszczenie płyty indukcyjnej

W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb. Do czyszczenia płyty indukcyjnej można zastosować również ocet, który nie tylko usunie zabrudzenia, ale także sprawi, ze płyta będzie lśnić bez smug.

Czyszczenie płyty indukcyjnej - zasady

Zanim zabierzemy się za czyszczenie płyty indukcyjnej, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym unikniemy powstaniu smug na jej powierzchni lub jej zmatowieniu.

Usuwaj zabrudzenia na bieżąco podczas gotowania. Zanim zaczniesz czyszczenie płyty, wyłącz ją i poczekaj, aż wystygnie. Nie używaj chropowatej gąbki ani druciaka.

Autor: