Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej, odszedł w 2021 roku, zostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale także wiele rodzinnych niedopowiedzeń. Jego testament od początku budził kontrowersje - zwłaszcza z powodu faktu, że jego jedyny syn, Krzysztof Igor, nie został w nim uwzględniony. Mimo to prawo gwarantuje mu zachowek, to część spadku, do której ma ustawowe prawo. Marian Lichtman, który znał Krawczyków od dekad, z coraz większym niepokojem obserwuje, jak sprawa się przeciąga i jak wiele emocji wokół niej narasta. Teraz postanowił zabrać głos.

Marian Lichtman ma do Ewy Krawczyk jedną prośbę

Marian Lichtman w rozmowie z portalem kozaczek.pl wyjawił prawdę na temat tego, jak żyje się synowi znanego muzyka. Nie ukrywa, że mężczyzna ma bardzo ciężko.

On nic nie dostał. My wspomagamy Krzysia. Mój kolega też go wspiera. On przyjaciela we mnie też ma. Robimy teraz po prostu wszystko, co możemy, żeby Krzyś otrzymał to, co mu się należy. Mój kolega można nawet powiedzieć, że się jemu poświęcił, bo widział, w jakiej on niedoli żyje. Teraz to już po prostu jesteśmy wszyscy razem jak taka wielka rodzina i go wspomagamy. Nie ukrywam jednak, że jest ciężko. Dopóki on nie dostanie swojego zachowku, który mu się należy, to nie będzie miło. Tak to po prostu trzeba czekać i czekać aż sprawiedliwość wygra - powiedział Marian Lichtman.

Marian Lichtman w trakcie rozmowy z dziennikarzami portalu postanowił wystosować do Ewy Krawczyk specjalną prośbę. Chce, aby kobieta wsparła syna Krzysztofa Krawczyka i pomogła mu.

Apeluję do Ewy razem z moją żoną Bożenką o troszeczkę rozsądku! Życie może być naprawdę piękne. Ona może zostać najpiękniejszą macochą na świecie. Tylko niech da Krzysiowi to, co mu się należy! My naprawdę to wszystko przeżywamy cały czas. Krzysztof Krawczyk Junior już nie ma innych ludzi wokół siebie. Nie żyje jego tata, nie żyje jego babcia, nie żyje jego wujek. To jest człowiek, który został sam jak palec. Przydałaby się jakaś taka macocha, która by się obudziła. Macocha może być piękną zastępczynią matki i piękną żoną swojego męża. No, ale niestety myślę, że tak się nie stanie. Może kiedyś coś się zmieni, ale na razie nic z tego nie wychodzi. Te wszystkie sprawy, które są w toku, są po prostu niepotrzebne. To wszystko jest bardzo niepotrzebne - powiedział na koniec rozmowy Marian Lichtman.

