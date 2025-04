Polska miss pilnie trafiła do szpitala! "Serce zatrzymało mi się na ulicy"

Krzysztof Krawczyk był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego utwory wciąż rozbrzmiewają w radiu, a teksty śpiewa wiele pokoleń Polaków. Z okazji kolejnej rocznicy jego śmierci, Telewizja Polska zdecydowała się uczcić jego pamięć w wyjątkowy sposób - emitując specjalny odcinek "Jaka to melodia?". Gościem programu była m.in. Ewa Krawczyk, wdowa po artyście. Niestety decyzja o pominięciu syna piosenkarza, wywołała spore emocje.

Ewa Krawczyk w programie "Jak to melodia?". Internauci oburzeni

W specjalnym wydaniu "Jaka to melodia?" usłyszeliśmy największe przeboje Krzysztofa Krawczyka. Nie zabrakło wspomnień, anegdot czy archiwalnych nagrań z udziałem samego Krzysztofa. Emisja miała być hołdem dla jego dorobku, a także wzruszającym przypomnieniem jego wielkiej kariery.

W programie pojawiła się Ewa Krawczyk, wdowa po artyście, która podzieliła się osobistymi wspomnieniami i wzruszającymi słowami na temat wspólnego życia z mężem. Jej obecność miała nadać odcinkowi jeszcze bardziej osobisty charakter. Jednak wielu widzów zauważyło coś, co - ich zdaniem - rzuciło cień na całe przedsięwzięcie.

W sieci szybko pojawiły się komentarze z pytaniami o brak zaproszenia dla syna Krawczyka. Internauci nie kryli oburzenia.

Syn powinien być na pierwszym miejscu, a na drugim trzecia żona! - czytamy w sekcji komentarzy.

Relacje pomiędzy Krawczykiem Juniorem a wdową po Krzysztofie od lat są napięte, co nie jest tajemnicą dla fanów zmarłego muzyka. Wielokrotnie dochodziło do medialnych spięć i wzajemnych oskarżeń. Jednak widzowie oczekiwali, że przynajmniej w dniu upamiętnienia artysty uda się wznieść ponad osobiste konflikty - niestety, ich nadzieje nie zostały spełnione.

Choć intencje twórców specjalnego odcinka "Jaka to melodia?" były bez wątpienia bardzo dobre, a sama emisja spotkała się z całkiem niezłym przyjęciem, kontrowersje wokół braku obecności syna Krawczyka pokazują, jak bardzo emocjonalne znaczenie wciąż ma postać znanego artysty. Dla wielu był on symbolem polskiej muzyki. Być może warto, by przyszłe inicjatywy upamiętniające jego postać, obejmowały wszystkich członków rodziny? Niezależnie od przeszłości i podziałów - dzięki temu pamięć o nim będzie naprawdę kompletna.

