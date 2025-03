Była wielką miłością Krzysztofa Krawczyka. Rozbiła jego małżeństwo i zespół, a w końcu... złamała mu serce

Co za forma!

Awantura w "Sanatorium miłości". Edward pod ostrzałem. Ania nie przebiera w słowach. To koniec?

Gdy młoda wokalistka Halina Żytkowiak dołączyła do Trubadurów, błyskawicznie zawładnęła sercem Krzysztofa Krawczyka. Uczucie było tak silne, że postanowił porzucić dotychczasowe życie – rozwiódł się, odszedł z zespołu i wyjechał z kraju, ale szczęścia nie zaznał.

Halina Żytkowiak i Krzysztof Krawczyk - marzenia o wielkim świecie

Lata 70. były dla Krzysztofa Krawczyka okresem sukcesów. Jako gwiazdor Trubadurów podbijał sceny, a jego głos zachwycał tysiące fanów. Dla rodziny zrezygnował też ze współpracy z Trubadurami, licząc na to, że kariera solowa przyniesie mu większe pieniądze:

Potrzebowałem pieniędzy na utrzymanie rodziny. (...) Zmuszały mnie do tego także trudności dnia codziennego.

– wspominał po latach Krawczyk w książce „Życie jak wino”.

Jego odejście przyczyniło się do rozpadu zespołu. Można więc powiedzieć, że Halina nie tylko rozbiła pierwsze małżeństwo Krzysztofa, ale i zespół. Niestety na niewiele się to zdało, bo mimo muzycznych sukcesów Krawczyka i uwielbienia publiczności, nie żyli w dostatku. Żytkowiak namówiła więc męża na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wierzyła, że właśnie tam, na wielkiej scenie amerykańskiego show-biznesu, czeka ich prawdziwa sława i luksusy.

Zdradzony Krawczyk wpadł w depresję

Rzeczywistość okazała się znacznie brutalniejsza, niż mogli sobie wyobrazić. Stawki za koncerty w Ameryce nie wystarczały na godne życie. By utrzymać rodzinę, artysta musiał dorabiać na budowie, a ukochana zdradziła go z kimś, komu ufał bezgranicznie i kto miał się opiekować jego żoną i synem, podczas nieobecności gwiazdora. To był cios, po którym nie mógł się podnieść.

Dwa małżeństwa skończyły się przez moją niewierność, ale byłem też zdradzony i proszę mi wierzyć, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Siedziałem w zaciemnionym pokoju i mogłem słuchać tylko Beethovena

– wyznał w jednym z wywiadów Krzysztof Krawczyk.

Ich drogi rozeszły się na zawsze. Halina na stałe osiadła w USA, gdzie mieszkała do końca swoich dni. Krzysztof wrócił do ojczyzny i jeszcze wielokrotnie podbijał polskie sceny, ale blizna w jego pozostała na zawsze. Lata później postanowił ją wyśpiewać.

„Mój przyjacielu” to opowieść o tej miłości i zdradzie

Wspomnienia o zdradzie przelał na muzykę – jego wielki hit „Mój przyjacielu” opowiada właśnie o tym bolesnym doświadczeniu.

Piosenka „Mój przyjacielu” nie jest wyssana z palca. Tak było, ale mogłem ją napisać dopiero po latach, kiedy zdystansowałem się do tamtych przeżyć

- wyznał w jednym z wywiadów.

Można też przypuszczać, że bolesne rozstanie i zdrada Haliny miały także wpływ na relację Krzysztofa Krawczyka z ich wspólnym synem, Krzysztofem juniorem. Ich kontakt przez lata nie był wzorowy, a po śmierci gwiazdora wyszło na jaw, że nie uwzględnił on syna w testamencie, przekazując cały swój majątek ostatniej żonie, Ewie Krawczyk. Spory sądowe dotyczące spadku trwają do dziś. Gdy Halina Żytkowiak zmarła 22 marca 2011 roku, po wieloletniej walce z nowotworem, ani były mąż, ani ich syn nie uczestniczyli w jej ostatnim pożegnaniu.

Zobacz też: Syn Krzysztofa Krawczyka nie może występować pod własnym imieniem i nazwiskiem. Przegrał w sądzie z macochą

The Voice Senior: Była odkryciem Krzysztofa Krawczyka. Po latach wraca na wielką scenę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.