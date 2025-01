Syn Krzysztofa Krawczyka nie może występować pod własnym imieniem i nazwiskiem. Przegrał w sądzie z macochą

Autor:

Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala po śmierci Krzysztofa Krawczyka zadbali o zastrzeżenie imienia i nazwiska artysty w Urzędzie Patentowym, co pozwala im na czerpanie korzyści finansowych z jego komercyjnego użycia. Tymczasem syn zmarłego gwiazdora, który także zajmuje się muzyką, znalazł się w sytuacji, w której nie może używać własnego imienia i nazwiska w celach artystycznych.

"Krzysztof Krawczyk" to zastrzeżony znak towarowy

Decyzja sądu w tej sprawie wywołała wiele kontrowersji i pytań o moralny wymiar tego sporu. Jak podkreślają niektórzy komentatorzy, młody muzyk, który od lat próbuje zaistnieć w branży, zmaga się nie tylko z trudnościami finansowymi, ale także z ograniczeniami, które uniemożliwiają mu swobodne korzystanie z rodzinnego dziedzictwa. Sytuację w rozmowie z Shownews skomentował Zbigniew Rabiński, dziennikarz i menadżer gwiazd:

Krótko mówiąc, ten biedny chłopak przegrał sprawę w sądzie o prawo do zarabiania na znaku słownym 'Krzysztof Krawczyk'. To macocha Ewa Krawczyk i manager zmarłego artysty Andrzej Kosmala będą mogli czerpać z tego zyski, bo pierwsi złożyli wniosek do Urzędu Patentowego. Wygląda na to, że kto pierwszy, ten lepszy.

Dodatkowo Krzysztof Krawczyk junior musiał pokryć koszty procesu, które wyniosły prawie 1700 złotych. Jak informuje Zbigniew Rabiński, pomogła mu w tym osoba z jego otoczenia – Krzysztof Cwynar, kompozytor i mentor młodego artysty. Niestety, odwołania od decyzji sądu nie będzie, co oznacza, że sytuacja syna Krawczyka jest obecnie przesądzona.

Krzysztof Krawczyk junior nie może korzystać z nazwiska ojca bez "elementu odróżniającego"

Sprawa wzbudziła wiele emocji wśród fanów Krzysztofa Krawczyka. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy, że decyzja sądu, choć zgodna z literą prawa, może wydawać się niesprawiedliwa. Niektórzy podkreślają, że młody Krawczyk powinien mieć prawo do korzystania z nazwiska, które jest także jego dziedzictwem. Teraz, aby występować pod swoim nazwiskiem, musi dodać do niego element, który odróżniał go będzie od ojca, na przykład drugie imię lub przydomek junior.

Z drugiej strony, zastrzeżenie nazwiska przez Ewę Krawczyk i Andrzeja Kosmalę to dla nich sposób na ochronę marki artysty, z którym przez lata byli związani. Decyzja o zgłoszeniu znaku towarowego była zapewne podyktowana chęcią zabezpieczenia spuścizny po Krzysztofie Krawczyku, choć jej konsekwencje dotknęły jego syna w sposób, którego wielu się nie spodziewało.

Kariera muzyczna Krzysztofa Krawczyka juniora

Krzysztof Krawczyk junior, mimo wielu trudności, wciąż próbuje rozwijać swoją karierę muzyczną. Ograniczenia wynikające z decyzji sądu zmuszają go do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, takich jak występowanie pod pseudonimem lub zmiana strategii artystycznej. Choć los młodego artysty wydaje się trudny, jego historia spotyka się z dużym zainteresowaniem i wsparciem ze strony wielu osób. Pozostaje mieć nadzieję, że Krzysztof Krawczyk junior znajdzie sposób na kontynuowanie swojej pasji i rozwijanie kariery mimo przeszkód.

Krzysztof Krawczyk Junior chce się pogodzić z Ewą Krawczyk: "Skończmy tę wrogość"