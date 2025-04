Antek Smykiewicz nie wycofał się ze słów o Agnieszce Kaczorowskiej, a jeszcze jej dołożył! "Miała wściekłą, niezadowoloną minę"

Polska miss pilnie trafiła do szpitala! "Serce zatrzymało mi się na ulicy"

Deynn i Daniel Majewski zostali rodzicami! Chłopiec czy dziewczynka? Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie maleństwa

Ewa Krawczyk pojawiła się w programie "Jaka to melodia?". W sieci oburzenie!

Dzieje się w show-biznesie, a konkretnie w jego części dotyczącej Agnieszki Kaczorowskiej. Ostatnio Antek Smykiewicz w jednym z wywiadów opowiedział, jak przed kilkoma laty wyglądała jego współpraca z Kaczorowską. W 2018 r. oboje brali udział w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety w wyścigu po Kryształową Kulę nie poszło im najlepiej - odpadli jako pierwsi.

Teraz Smykiewicz twierdzi, że jego kontakty z instruktorką były istnym koszmarem. Najpierw opowiedział o nich w jednym wywiadzie, za chwilę w kolejnym... Nie tylko nie wycofał się czy nie starał się załagodzić ostrego wydźwięku swojej poprzedniej wypowiedzi, ale jeszcze mocniej dołożył Kaczorowskiej. Widać, że kontakty z tancerką go straumatyzowały.

Zobacz także: Agnieszce Kaczorowskiej mocno się oberwało! Antek Smykiewicz ostro: "To podła i nietaktowna osoba udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego"

Smykiewicz nie oszczędził Kaczorowskiej...

Piosenkarz w rozmowie z Plotkiem tak mówił o Kaczorowskiej i ich wspólnym udziale w "Tańcu z Gwiazdami" 7 lat temu:

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać. Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca. Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście - stwierdził piosenkarz, nie owijając w bawełnę.

Zobacz także: Gurłacz i Kaczorowska rozgrzewają na parkiecie, a internauci plotkują o romansie! Żona aktora reaguje

...a później zrobiło się jeszcze gorzej

Później temat rozwinął w wywiadzie dla Pudelka:

Trzeba by zacząć od tego, że jako jedyny ze wszystkich uczestników miałem zajęcia w jej nowo otwartej (teraz już zamkniętej) szkole, przez co poza odcinkami nie miałem kontaktu z resztą uczestników. Agnieszka wypowiadała się o innych uczestnikach i tancerzach w bardzo niekulturalny sposób. Nigdy nie witała się z nikim, wchodząc do studia i wiecznie (poza momentami, gdy uchwyciła ją kamera) miała wściekłą niezadowoloną minę. Była sfokusowana na siebie i promocję swojej szkoły. Na zajęcia często przyjeżdżała spóźniona i z głową w chmurach.

Zobacz także: Tak rodzice Peli zareagowali na jego rozstanie z Kaczorowską! Ojciec "się nie patyczkował"

Ale to nie wszystko. Smykiewicz, który, jak mówi, przywykł do kulturalnego kontaktu pełnego wzajemnego szacunku, do miłej atmosfery, był zaskoczony zachowaniem Kaczorowskiej. Ta miała nawet mówić, że nie płacą jej za rozmawianie z podopiecznym w "Tańcu z Gwiazdami", ale za tańczenie.

Nie zbudowaliśmy między sobą żadnej relacji uczestnik-instruktor, bo ewidentnie sobie temat odpuściła - bardziej niż program liczyło się jej życie uczuciowe. Podczas programu często zwracała się do mnie w sposób apodyktyczny i chamski. Do momentu programu naprawdę lubiłem tańczyć, po nim raczej już nie. Wiele osób w tamtym okresie było świadkami tego jak Kaczorowska mnie traktowała i otwarcie mi tego współczuli, mówiąc, że ona po prostu nikogo nie lubi, a nie tylko mnie - dodał Smykiewicz.

Zobacz także: Tyle Agnieszka Kaczorowska zarabia w "Tańcu z Gwiazdami". Jej partner dostaje dużo mniej!

Agnieszka Kaczorowska do tej pory nie skomentowała słów Antka Smykiewicza.

Zobacz także: Maciej Pela wbija szpile Agnieszce Kaczorowskiej. Ona milczy, a on wręcz przeciwnie!

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz rozgrzali widzów "Tańca z Gwiazdami" 16. Był ogień!

Agnieszce Kaczorowskiej mocno się oberwało! Antek Smykiewicz ostro: "To podła i nietaktowna osoba udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.