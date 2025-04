Agnieszce Kaczorowskiej mocno się oberwało! Antek Smykiewicz ostro: "To podła i nietaktowna osoba udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego"

Od momentu, gdy Antek Smykiewicz uczył się tańczyć pod czujnym okiem Agnieszki Kaczorowskiej, minęły lata. A konkretnie 7 lat. Para wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" wiosną 2018 r. Nagrywano wtedy 8. edycję show (zwyciężyli w niej Beata Tadla i Jan Kliment), teraz widzowie Polsatu mogą oglądać 16.!

Kaczorowska obecnie tańczy z Filipem Gurłaczem, który uchodzi za czarnego konia tego sezonu. Tancerka i jej partner mają dużą szansę na zwycięstwo w programie, choć niestety na drodze może stanąć im... sama Agnieszka. A raczej fakt, że instruktorka i zarazem aktorka budzi w niektórych złe emocje, a to może przełożyć się na głosy widzów, którzy mają swoich ulubionych uczestników i tancerzy.

Gurłacz i Kaczorowska dobrze się dogadują, a chemię, jaka jest między nimi widać na parkiecie.

Gdy razem jesteśmy w tych samych emocjach, tworzymy bardziej zgrany team i tańczymy naprawdę razem. To widać, kto tańczy w parze, ale osobno. My tańczymy razem - mówiła Agnieszka Faktowi.

Internauci potrafią zarzucać Kaczorowskiej sztuczność czy brak emocji. Aktorce nie pomaga głośny rozwód z Maciejem Pelą, nie pomaga też wypowiedź sprzed lat dotycząca mody na brzydotę, której Agnieszka nie jest zwolenniczką. Oczywiście gwiazda ma wielu fanów, ale antypatia internautów też jest zauważalna.

Swoje dokładają jeszcze jurorzy "Tańca z Gwiazdami", którzy oceniając parę Kaczorowska-Gurłacz, wydają się skupiać jedynie na aktorze i pomijają ciężką pracę instruktorki.

Choć niektórzy nie wykazują większej sympatii wobec Kaczorowskiej, zazwyczaj nie manifestują negatywnych uczuć (poza sieciowymi hejterami). Ale Antek Smykiewicz poszedł na całość i w rozmowie z Plotkiem powiedział dosadnie, co sądzi o swojej byłej partnerce z "Tańca z Gwiazdami".

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać. Na treningi przychodziła spóźniona i nie wkładała w nie serca. Program przyniósł mi wiele długoletnich, serdecznych znajomości, a z większością uczestników do dziś utrzymuję kontakty. Z Agnieszką Kaczorowską jakikolwiek kontakt zakończył się po zakończeniu programu - na całe szczęście - stwierdził piosenkarz, nie owijając w bawełnę.