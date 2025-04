Kontuzjowana Blanka zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"! Wyjawiła nam, co się stało. To musiało boleć!

"Taniec z Gwiazdami": Taniec sprzyja romansom

Nie jest tajemnicą, że "Taniec z Gwiazdami" połączył już wiele par. Między tanecznymi partnerami, którzy spędzają ze sobą wiele godzin na wyczerpujących treningach, często rodzi się zaufanie i bliskość. Część gwiazd i ich tanecznych partnerów połączyła przyjaźń, innych coś więcej. Z kolei widzowie chętnie doszukują się romansów niemal w każdej edycji show.

W czternastym sezonie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" na językach wszystkich była Julia Kuczyńska, która tańczyła u boku Michała Danilczuka. Parę zdecydowanie połączyło coś więcej niż tylko wspólne treningi i do tej pory są ze sobą bardzo blisko. Nie potwierdzają jednak plotek o romansie. W jesiennych odcinkach wielkie emocje dostarczały zwłaszcza dwie pary - Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina.

Sami zainteresowani zazwyczaj ucinali pytania na temat łączących ich relacji. Sara Janicka zapytana w Plejadzie o to, czy z przystojnym aktorem łączy ją coś więcej, stwierdziła, że to "wspaniała gra aktorska".

"Taniec z Gwiazdami": Żona Filipa Gurłacza komentuje plotki

Obecnie trwa szesnasta edycja show. I tym razem widzowie doszukują się w gestach uczestników i tancerzy czegoś więcej niż tylko gry aktorskiej. Tym razem padło na Filipa Gurłacza i partnerującą mu Agnieszkę Kaczorowską. Widzowie natychmiast zauważyli chemię między tą dwójką i nie omieszkali dać znać o tym w komentarzach w sieci. Niektórzy plotkują nawet o romansie! Takie komentarze z pewnością nie cieszą żony aktora, Martyny Patryn-Gurłacz. Ogromne zainteresowanie wokół jej męża sprawiło, że wycofała się z pomysłu zatańczenia razem z Filipem i Agnieszką w jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami". Zamiast niej z parą zatańczył tata aktora.

Po niedzielnym odcinku postanowiła zabrać głos i odniosła się do tamtej sytuacji.

Dużo jest składowych na to, kto zatańczy. Ja cieszę się, że to nie byłam ja, z różnych powodów - głównym jest ten, że mamy małe dzieci i nie wyobrażałam sobie, by poświęcić czas na tygodniowe próby - stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem.

Odniosła się również do krążących po sieci teorii dotyczących bliskich relacji jej ukochanego i Agnieszki Kaczorowskiej.

Dużo nagłówków pojawia mi się na Facebooku. Na nagłówkach się najczęściej kończy. Nie chcę się odnosić do opinii ludzi. Mamy wolność w Internecie i ludzie mogą komentować, co chcą i jak chcą - ucina Martyna Patryn-Gurłacz.

Juror "Tańca z Gwiazdami" wyjawił czy program jest ustawiony. Dostają instrukcje od producentów?