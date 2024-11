Nie jest tajemnicą, że "Taniec z Gwiazdami" połączył już wiele par. Wieloletni małżeństwo Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest tego najlepszym dowodem. Chociaż układają sobie teraz życie u boku innych partnerów, to przez wiele lat tworzyli szczęśliwą rodzinę. A połączyło ich właśnie taneczne show.

Niemal w każdej edycji widzowie węszą romanse. W wiosennych odcinkach na językach wszystkich była Julia Kuczyńska, która tańczyła u bok Michała Danilczuka. Parę zdecydowanie połączyło coś więcej niż tylko wspólne treningi. Chociaż od zakończenia czternastego sezonu minęło już kilka miesięcy, to nadal spędzają wspólnie dużo czasu. W wakacje razem z synkiem Julii wypoczywali w 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji. Później bawili się na weselu Roksany Węgiel.

Sami zainteresowani konsekwentnie nie opowiadają o szczegółach swoich relacji. Robią to za nich inny. W jednym z odcinków "Tańca z Gwiazdami" o kilka słów za dużo powiedział Rafał Maserak, który stwierdził, że na widowni siedzi dziewczyna tancerza. Julia rzeczywiście często pojawia się w studiu programu.

W niedzielę odbędzie się finał piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę zawalczą Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. To właśnie o ostatniej parze jest ostatnio najgłośniej. Macieja i jego taneczną partnerkę łączy niezwykła chemia, którą widać na parkiecie i poza nim. Nie tylko fani dopatrują się w ich relacji "czegoś więcej". Juror programu, Tomasz Wygoda, stwierdził niedawno, że para bardzo dobrze czuje się w swoim towarzystwie.

Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.