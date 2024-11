Romans w "Tańcu z gwiazdami"? Tomasz Wygoda nie ma wątpliwości: "To wszystko widać"

Co na to Basia Kurdej-Szatan?

Związki i romanse w "Tańcu z gwiazdami"

Wielu uczestników "Dancing with the Stars. taniec z gwiazdami" przyznaje, że wspólne przygotowania do odcinków tworzą wyjątkowe więzi. Niektóre z tych relacji przeszły do historii show-biznesu. Wieloletni związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest tego najlepszym dowodem. Choć para rozstała się w niespecjalnie przyjemnych okolicznościach, to jednak ich małżeństwo trwało kilkanaście lat.

Swego czasu na ustach wszystkich był także romans pomiędzy Małgorzatą Foremniak i Rafałem Maserakiem. Ich taneczny duet był pełen emocji, co szybko przeniosło się do świata realnego. Foremniak przyznała w jednym z wywiadów, że związek z Maserakiem pomógł jej odkryć na nowo swoją kobiecość, choć nie przetrwał próby czasu. Innym przykładem romansu na parkiecie był związek Rafała Mroczka i Anety Piotrowskiej. Ich taniec w trzeciej edycji programu od razu zwrócił uwagę widzów, a po zakończeniu sezonu okazało się, że para jest razem również poza kamerami. Niestety, ich relacja zakończyła się po pewnym czasie.

Zakochałam się. To był mój pierwszy poważny związek. Bardzo go przeżywałam, podobnie jak nasze rozstanie. Byliśmy razem przez rok

- wspominała potem tancerka.

Relacja Danilczuka i Maffasion - wszyscy wiedzą, nikt nie potwierdza

Również 14. edycja tanecznego show przyniosła romantyczny związek, choć nie potwierdzony przez samych zainteresowanych. Tajemnicą Poliszynela jest oczywiście reakcja Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka. Wszyscy to widzą, niektórzy o tym mówią - jak Rafał Maserak, ale ani Julia, ani Michał nie wypowiadają się publiczne na temat tego, co ich łączy.

Czy 15. edycja TzG zaowocuje związkiem? Tomasz Wygoda mówi wprost

W 15. sezonie "Tańca z gwiazdami" publiczność i media również ma swoje romansowe typy. Najpierw rozpisywano się, znów za sprawa słów Rafała Maseraka, o pozaparkietowej relacji Julii Żugaj i Wojciecha Kuciny, padały nawet sugestie, że to z powodu tancerza influencerka zakończyła swój dotychczasowy związek. Ostatnio na tapecie jest jednak inna para - Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Na parkiecie jest między nimi niezwykłe porozumienie, więc trudno się dziwić temu, że fani dopatrują się oznak "czegoś więcej". Tomasz Wygoda w rozmowie z Kozaczkiem nie ukrywał swoich spostrzeżeń:

Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać

- stwierdził juror. Jednak sam Zakościelny zdaje się przeczyć tej tezie. Zapytany przez Pomponika, czy zamierza kontynuować znajomość z Sarą Janicką po programie, odpowiedział chłodno, że zobaczy, czy będzie taka potrzeba.

Przypomnijmy, że na początku 2024 roku wyszło na jaw, że Zakościelny po dziesięciu latach związku rozstał się z modelką Pauliną Wyką. Od tego czasu nie dochodziły do nas żadne informacje o nowym związku aktora. Z kolei Sara Janicka jest od niedawna szczęśliwą mężatką. Widać oboje są znakomitymi aktorami.

