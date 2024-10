Dopiero się rozstała, a już mówi się o romansie. Co łączy Julię Żugaj z przystojnym tancerzem?

Szok! Co zabiło Liama Payne'a z One Direction? Gwiazdora miało nie być w hotelu, w którym zginął!

Zofia Samsel musiała pilnie wrócić do szpitala. "Ból nie mijał, to nie było normalne"

Julia Żugaj: Idolka młodego pokolenia Polaków

Julia Żugaj (24 l.) jest obecnie jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Piosenkarka cieszy się ogromną sympatią młodych Polaków. Internetową karierę zaczęła w 2018 roku na platformie Musical.ly, która później przekształciła się w TikToka. Zamieszczała tam głównie filmiki związane z tańcem, muzyka oraz codziennym życiem. Dwa lata później dołączyła do internetowego projektu Team X. Obecnie na Instagramie ma ponad 1,3 mln obserwujących oraz 3,7 mln na TikToku.

Młodą influencerkę doskonale zna młode pokolenie Polaków. Wiosną usłyszeli o niej również dorośli. Najpierw za sprawą pytania, które rozbawiło Roberta Lewandowskiego. Później przez "obozową" aferę. Obecnie Julka idzie jak burza przez kolejne odcinki "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie partneruje jej Wojciech Kucina (27 l.). Para prezentuje bardzo wysoki poziom i są faworytami do zwycięstwa.

Zobacz również: Julia Żugaj wyjawiła prawdę na temat konkurencji w "TzG". "Nie spodziewałam się absolutnie tego"

Od niedawna mówi się nie tylko o tanecznych umiejętnościach influencerki. Kilka dni temu w swoich social mediach poinformowała o rozstaniu. Ulubienica nastolatków od około pięciu lat była w związku z Maciejem Ejsmontem. Niespełna rok temu zaręczyli się podczas finałowego koncertu Julii. We wspólnym nagraniu byli narzeczeni zdradzili, że już od jakiegoś czasu w ich związku nie działo się dobrze. W końcu zdecydowali się na rozstanie. Zostają jednak dobrymi znajomymi. Maciej dodał też, że że fani Julki powinni mieć na uwadze to, że nie wszystko, co widzi się w sieci, jest prawdą.

Julia Żugaj przygotowuje się obecnie do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Między treningami znalazła czas na rozmowę z Maksymilianem Kluziewiczem z ESKA.pl . Tym samym przerwała milczenie po rozstaniu. Piosenkarka postanowiła wykorzystać tę sytuację, by odnieść się do krążących plotek o jej domniemanym romansie z Wojciechem Kuciną. Nie jest tajemnicą, że "Taniec z Gwiazdami" połączył już wiele par. Julia zapewnia, że w jej przypadku nie ma mowy o romansie.

To jest bardzo naturalne, że ludzie tak reagują. Taniec wzbudza wiele emocji, a choreografie taneczne, które przygotowujemy nieraz wyglądają w taki, a nie inny sposób. Ludzie przez to, że nie są z nami na treningach, na próbach, tylko widzą sam taniec, nie wiedzą, że te wszystkie rzeczy są bardzo zaplanowane i wyreżyserowane. (...) Z jednej strony się cieszę, bo to oznacza, że dobrze przekazujemy te emocje, które chcemy przekazać, a z drugiej strony, no, krzywdzące są na pewno dla mnie takie komentarze, bo nie jestem taką osobą i nigdy nie byłam. Ogólnie jestem bardzo wdzięczna temu programowi, bo po pierwsze zabiera czas, po drugie odciąga myśli i po trzecie taniec sam w sobie jest bardzo terapeutyczny - powiedziała Julka.

Młoda gwiazda poruszyła również kwestię niedawnego rozstania. Po ogłoszeniu zakończenia związku musi część internautów stwierdziła, że wybrała karierę i sławę zamiast miłości. Niektórzy twierdzili nawet, że porzuciła narzeczonego, bo był w jej cieniu. Julia uważa, że takie opinie są bardzo krzywdzące względem jej byłego partnera.

Wydaje mi się, że to jest bardzo krzywdzące dla Maćka i niesprawiedliwe, takie wmawianie mu, że on nic nie robił ze swoją karierą, tylko siedział w domu i czekał na mnie, bo Maciek też się bardzo prężnie rozwija. Mimo że nie pokazuje tego w internecie i ludzie tego nie widzą, to on też ciężko pracuje i ja też go wspierałam, wciąż wspieram w jego rozwoju. To jest niewidoczne dla ludzi, ale to jest. Maciek cały czas pracuje nad swoją karierą i idzie mu to świetnie - stwierdziła.

Zobacz również: "Taniec z gwiazdami": Julia Żugaj dopiero co rozstała się z chłopakiem, a on zajął się jej siostrą!

Julia Żugaj o rozstaniu z narzeczonym. Dementuje plotki o romansie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julia Żugaj w "Tańcu z Gwiazdami"