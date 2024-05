"Żugajki" jej tego nie wybaczą? Młoda gwiazda pod ostrzałem w sieci

Co za temperament!

Kim jest Julia Żugaj? Pytanie o nią rozbawiło Lewandowskiego

- Ponieważ ostatnio Twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym się zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może żugajką? - usłyszał w połowie marca Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej. Zaskoczony piłkarz zaczął się śmiać, a dorośli Polacy zaczęli zastanawiać się, kim jest Julia Żugaj.

Młodsze siostry oraz córki fanów Lewandowskiego doskonale wiedzą, o kim mowa. Julia Żugaj ma zaledwie 23 lata, a już udało jej się zdobyć spore grono obserwujących. Swoja internetową karierę zaczęła w 2018 roku na platformie Musical.ly, która później przekształciła się w TikToka. Zamieszczała tam głównie filmiki związane z tańcem, muzyka oraz codziennym życiem. Dwa lata później dołączyła do internetowego projektu Team X. Obecnie na Instagramie ma ponad 1,3 mln obserwujących oraz 3,7 mln na TikToku.

Czy Robert Lewandowski jest Żugajką? Julia Żugaj odpowiada!

Afera na obozie "żugajek". Absurdalne nakazy

Julia Żugaj ma wiele talentów - śpiewa, tańczy, pisze książki. Do tego razem z influencerem Kamilem Owczarkiem bierze udział a spotkaniach oraz obozach dla fanów. Jeden z takich wyjazdów odbył się w minioną majówkę. Najwierniejsi fani Julki czekali szczególnie na segment meet&great, podczas którego mogli zatańczyć i zapozować ze swoją idolką. Do sieci wyciekły filmiki pokazujące, jak wyglądały te spotkania oraz zasady, które obowiązywały fanów.

Okazuje się, że podczas krótkiego spotkania z Julią "żugajki" muszą przestrzegać dość rygorystycznych zasad, które poznały na dzień przed obozem. Każdy z fanów miał ograniczony czas na zapozowanie z influencerami oraz możliwość zrobienia czterech zdjęć. Gdy jedno z nich nie wyjdzie, można powtórzyć ujęcie, ale wcześniej należy skasować nieudaną fotografię. Na tiktokowych filmikach można wykorzystać zaledwie 15-sekudnowe nagranie konkretnych ruchów tanecznych. Do tego do nagrania należy zdjąć obuwie. W sieci nie brakuje prześmiewczych komentarzy oraz filmików.

To nie pierwszy raz, gdy spotkanie Julki z "żugajkami" wywołało oburzenie. 20 kwietnia influencerka gościła w warszawskiej Promenadzie. Na koniec można było osobiście podejść do młodej gwiazdy. Organizatorzy nie spodziewali się chyba tak dużego zainteresowania i ostatecznie nie każdy mógł do niej podejść. Młodziutkie fanki Julii nie kryły swojego rozczarowania, a po sieci zaczęły krążyć nagrania nastolatek skandujących: "dajcie wejść!".