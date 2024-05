Nie żyje słynna Barbara. Ikona! Miała 102 lata

QUIZ. Panasewicz czy Markowski? Kto to śpiewał? Mniej niż zero, Ewka, Autobiografia, Tacy sami

Nie żyje słynna Barbara Fuller, prawdziwa ikona starego amerykańskiego show-biznesu. Zawodowo aktywna była do 1973 roku. Później skupiła się na życiu prywatnym, dożywając aż 102 lat. W USA widzowie i słuchacze znali ją m.in. z takich produkcji jak: "Harbor of Missing Men", "Lassie", "Tarnished" czy "My Three Sons". Barbara Fuller debiutowała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Już po światowym konflikcie, w 1949 roku, aktorka podpisała kontrakt ze słynną wytwórnią Republic Pictures Corporation, która specjalizowała się w m.in. westernach oraz filmach klasy B. Swoją ciotkę na Facebooku wspominał jej chrześniak. - Barbra miała kompletne życie. 29 lipca tego roku skończyłaby 103 lata. Byłem szczęściarzem, mogąc mieć ją przy sobie tak długo - napisał mężczyzna, który był mocno związany ze zmarłą gwiazdą.

Wczoraj (18 maja) informowaliśmy o śmierci innej gwiazdy amerykańskiego kina. W wieku 92 lat zmarł Dabney Coleman, znany m.in. z filmów: "Od dziewiątej do piątej", "Tootsie" czy "Gry wojenne". Z kolei w Polsce w maju odeszło kilku wybitnych muzyków. 6 maja gruchnęła wiadomość o tym, że nie żyje Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. W kolejnych dniach zmarli: znakomity jazzman Jan Ptaszyn Wróblewski i wokalista grupy Poparzeni Kawą Trzy Marian Hilla.

