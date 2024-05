Nie żyje Marian Hilla, legendarny wokalista i saksofonista grupy Poparzeni Kawą Trzy. Tragiczną wiadomość o śmierci kolegi kapela przekazała na Facebooku. Zmarły mużyk ostatnio ciężko chorował. - Bardzo nam go brakuje. Walczył ze swoją chorobą jak kaszubski Twardziel. Do końca był dzielny. Niebywały. Jesteśmy dumni z tego, że wybrał być z nami przez osiemnaście lat. Tworzyć, grać, koncertować, imprezować, pomagać, prowadzić sprawy menadżerskie. Być człowiekiem orkiestrą. Przytulamy wszystkich jego bliskich - czytamy w przejmującym komunikacie. Marian Hilla przez lata związany był nie tylko ze sceną, lecz także z radiem RMF FM. Po jego śmierci wzruszająco wspominał go Dariusz Woźniak, dyrektor handlowy działu sprzedaży Grupy RMF. - Nie można tego zrozumieć, i zaakceptować to nie powinno tak wyglądać... Za wcześnie, za szybko, za dużo jeszcze pięknych chwil do przeżycia. Kiedy dowiedziałem się o śmierci Mariana, przez głowę przeleciały mi jego obrazy. Tylko radosny, tylko z ogromnym uśmiechem na twarzy, tylko w dobrym nastroju. Takiego go poznałem w radiu i takiego zapamiętam. Człowieka radosnego, życzliwego o wspaniałym ogromnym sercu - zaznaczył. - Odszedł piękny, kolorowy ptak. Marian, liczę na spotkanie tam gdzieś - Ty na scenie, a my tuż pod nią, przy dźwiękach Twojej muzyki. Do zobaczenia - dodał Woźniak.

W maju 2024 odszedł już trzeci znakomity polski muzyk. 6 maja w wieku 77 lat zmarł Jacek Zieliński, współtwórca zespołu Skaldowie, a dzień później media obiegła informacja o tym, że nie żyje Jan Ptaszyn Wróblewski, słynny jazzman i dziennikarz. Miał 88 lat.