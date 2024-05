Zenek Martyniuk opuszcza Polskę! Na lotnisku widziany był z piękną blondynką

Zenek Martyniuk spakował walizki i wraz z piękną blondynką udał się na lotnisko! Wiadomo, że gwiazdor zespołu Akcent odleciał do Holandii, a tuż przed wylotem widziano go w towarzystwie kilku osób. Najbardziej żywiołową rozmowę Zenek prowadził właśnie z jasnowłosą pięknością. O co chodzi?