Beata Kozidrak zmagała się z poważną chorobą

Beata Kozidrak (65 l.) ma za sobą bardzo trudne miesiące. pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie przerwała trasę koncertową. Krótko po tym przekazano wiadomość o poważnych problemach zdrowotnych gwiazdy. Dopiero niedawno piosenkarka wyznała, że zmagała się z chorobą nowotworową. Jednym z objawów był m.in. ból kręgosłupa. Początku uważała, że jest to konsekwencja przeciążenia kręgosłupa i wieloletniego chodzenia w szpilkach.

Piosenkarka musiała na kilka miesięcy zawiesić karierę. W tym czasie skupiła się na leczeniu. Na scenę wróciła po niecałym roku. Od tamtej pory wróciła do regularnego koncertowania. Pojawiała się również w popularnych programach, w tym w jednym z odcinków jubileuszowego sezonu "Tańca z Gwiazdami".

Beata Kozidrak docenia, to co ma. "Cieszę się, że jestem na tym świecie"

Beata Kozidrak wystąpiła również podczas koncertu kolęd, który zostanie wyemitowany podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Podczas nagrań do występu w rozmowie z Anną Rubaj artystka wyznała, że będą to dla niej wyjątkowe święta.

Dla mnie to będą niezwykłe święta, bo cieszę się, że jestem na tym świecie, po prostu - powiedziała.

Po walce z ciężką chorobą Beata Kozidrak zrozumiała bowiem, co tak naprawdę jest ważne.

Bycie ze sobą, siła, która jest w nas, która może naprawdę wiele. Wszystko jest w głowie, wszystko jest w naszych sercach - wiele możemy, naprawdę wiele możemy - dodała piosenkarka.

Artystka święta spędzi w gronie najbliższych osób. W lutym jej rodzina znowu się powiększyła, a piosenkarka kolejny raz została babcią! Święta w otoczeniu wnuków z pewnością będą radosne!

