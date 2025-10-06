Beata Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami". Nie zatańczyła, ale zaśpiewała

Beata Kozidrak (65 l.) pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie przerwała trasę koncertową. Krótko po tym przekazano wiadomość o poważnych problemach zdrowotnych gwiazdy. Wokalistka Bajmu przez ostatnie miesiące skupiała się na leczeniu. Dopiero niedawno piosenkarka wyznała, że zmagała się z chorobą nowotworową. Jednym z objawów był m.in. ból kręgosłupa. Początku uważała, że jest to konsekwencja przeciążenia kręgosłupa i wieloletniego chodzenia w szpilkach.

Skończyłam trasę 45-lecia, a właściwie trzy ostatnie koncerty w wielkich bólach pleców i kręgosłupa - mówiła w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Pod koniec sierpnia Beata Kozidrak wróciła do koncertowania. Z kolei w minioną niedzielę była gościem honorowym czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wszystkie pary zatańczyły do jej największych przebojów, a sama gwiazda zaśpiewała dwa utwory. Chwilowo zastąpiła również Ewę Kasprzyk w roli jurorki.

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami". Beata Kozidrak straciła głos! Wszystko przez Karolaka?

Beata Kozidrak odsłoniła zgrabne nogi. Spójrzcie tylko na te buty!

Piosenkarka prezentowała się wspaniale. Na parkiet wkroczyła w cekinowej marynarce oraz czarnej mini, która odsłoniła jej zgrabne nogi. Do tego dobrała buty na wysokim obcasie. Nie była to jej jedyna stylizacja. Beata Kozidrak zaprezentowała się również w różowej, cekinowej kreacji. I tym razem nie zrezygnowała z niebotycznie wysokich szpilek. Czyżby zapomniała już o problemach z kręgosłupem?

Chociaż artystka dawała z siebie wszystko, to nie dało się nie zauważyć, że czuje się najlepiej. Przez niemal cały program miała problem z głosem. O artystkę niepokoili się nie tylko fani. Tomasz Wygoda w rozmowie z portalem "Kozaczek" zdradził, że Beata Kozidrak bardzo źle się czuła.

Beata jest nowa. Wiadomo, że każda nowa sytuacja jest stresująca. Chcieliśmy ją tak trochę utulić, zatroszczyć się o nią. Ale na samym początku ona naprawdę bardzo dobrze się czuła. Ona prawie nic nie mogła powiedzieć. Ale dopiero w połowie nastąpiło wielkie przełamanie - wyznał juror.

Zobacz również: Taniec z Gwiazdami. Ile kosztuje Karolak? Tańczyć nie umie, a zarabia najwięcej

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie