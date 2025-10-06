Beata Kozidrak odsłoniła długie nogi w mini! Chód miała niepewny, ale ze szpilek nie zrezygnowała!

Aleksandra Kalita
2025-10-06 13:05

Beata Kozidrak ma za sobą miesiące walki z chorobą. Artystka wróciła już do zawodowej aktywności i zawitała nawet do "Tańca z Gwiazdami". Na scenie zaprezentowała się w dwóch stylizacjach, a każda z nich odsłaniała jej zgrabne nogi. Chociaż jeszcze niedawno miała problemy z kręgosłupem, to nie zrezygnowała z niebotycznie wysokich szpilek.

Beata Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami". Nie zatańczyła, ale zaśpiewała

Beata Kozidrak (65 l.) pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie przerwała trasę koncertową. Krótko po tym przekazano wiadomość o poważnych problemach zdrowotnych gwiazdy. Wokalistka Bajmu przez ostatnie miesiące skupiała się na leczeniu. Dopiero niedawno piosenkarka wyznała, że zmagała się z chorobą nowotworową. Jednym z objawów był m.in. ból kręgosłupa. Początku uważała, że jest to konsekwencja przeciążenia kręgosłupa i wieloletniego chodzenia w szpilkach.

Skończyłam trasę 45-lecia, a właściwie trzy ostatnie koncerty w wielkich bólach pleców i kręgosłupa - mówiła w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Pod koniec sierpnia Beata Kozidrak wróciła do koncertowania. Z kolei w minioną niedzielę była gościem honorowym czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wszystkie pary zatańczyły do jej największych przebojów, a sama gwiazda zaśpiewała dwa utwory. Chwilowo zastąpiła również Ewę Kasprzyk w roli jurorki.

Beata Kozidrak odsłoniła zgrabne nogi. Spójrzcie tylko na te buty!

Piosenkarka prezentowała się wspaniale. Na parkiet wkroczyła w cekinowej marynarce oraz czarnej mini, która odsłoniła jej zgrabne nogi. Do tego dobrała buty na wysokim obcasie. Nie była to jej jedyna stylizacja. Beata Kozidrak zaprezentowała się również w różowej, cekinowej kreacji. I tym razem nie zrezygnowała z niebotycznie wysokich szpilek. Czyżby zapomniała już o problemach z kręgosłupem?

Chociaż artystka dawała z siebie wszystko, to nie dało się nie zauważyć, że czuje się najlepiej. Przez niemal cały program miała problem z głosem. O artystkę niepokoili się nie tylko fani. Tomasz Wygoda w rozmowie z portalem "Kozaczek" zdradził, że Beata Kozidrak bardzo źle się czuła.

Beata jest nowa. Wiadomo, że każda nowa sytuacja jest stresująca. Chcieliśmy ją tak trochę utulić, zatroszczyć się o nią. Ale na samym początku ona naprawdę bardzo dobrze się czuła. Ona prawie nic nie mogła powiedzieć. Ale dopiero w połowie nastąpiło wielkie przełamanie - wyznał juror.

Beata Kozidrak
33 zdjęcia
Beata Kozidrak wróciła na scenę po chorobie
Beata Kozidrak