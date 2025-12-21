Kobiety życia Michała Urbaniaka. Cztery małżeństwa, burzliwe romanse i jedna miłość aż do końca

Michał Urbaniak kochał kobiety niemal równie mocno jak muzykę. Z właściwym sobie dystansem i humorem mówił przed laty o swoich wyborach sercowych:

Jako nastolatek planowałem, że ożenię się ze śpiewaczką operową albo z menadżerką, a może ze sprzątaczką. Miałem i śpiewaczkę, i aktorkę, a teraz mam menadżerkę, która czasami sprząta.

Za tym żartem kryła się jednak długa i niełatwa historia relacji. Z kim związany był Michał Urbaniak?

Urszula Dudziak – miłość, muzyka i bolesne rozstanie

Pierwszą żoną Michała Urbaniaka była Urszula Dudziak. Przez lata uchodzili za idealny duet – zarówno na scenie, jak i poza nią. Wspólnie zdecydowali się na emigrację i budowanie kariery w Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork stał się dla nich miejscem spełnienia marzeń, ale też początkiem kryzysu.

Choć łączyła ich muzyka i przyjaźń, związek nie wytrzymał próby czasu. O rozpadzie małżeństwa Dudziak mówiła po latach w "Viva!":

Tam w Ameryce istnieliśmy jako duet i rozstanie też przyczyniło się do tego, że coraz mniej mieliśmy pracy. Chwilami myślałam, że sobie strzelę w łeb.

Michał Urbaniak przyznawał, że życie w "raju" potrafi nużyć, a spokój bywa zdradliwy. Do rozpadu przyczyniły się nałogi i romans muzyka. Małżeństwo zakończyło się dramatycznie, choć pozostawiło po sobie dwie córki, z których jedna – Mika – poszła śladami rodziców i związała się z muzyką.

Liliana Głąbczyńska-Komorowska – namiętność i drugi ślub

Kobietą, dla której Urbaniak stracił głowę, była młodsza od niego aktorka Liliana Głąbczyńska-Komorowska. Ich relacja rozpoczęła się w cieniu kryzysu pierwszego małżeństwa i szybko przerodziła się w burzliwą miłość. Muzyk wspominał ją po latach bardzo emocjonalnie w rozmowie z "Viva!":

Oszalałem dla niej. Trzydzieści kilo schudłem, żeby być jej wart. Chciałem wszystkim pokazać, łącznie z Ulą, że jestem innym człowiekiem.

Ślub na tarasie Empire State Building brzmiał jak scena z filmu, jednak i ten związek nie przetrwał. Po siedmiu latach małżeństwo rozpadło się.

Barbara Trela – próba normalności

Trzecia żona jazzmana, Barbara Trela, była osobą spoza świata show-biznesu. Lekarka, z którą Urbaniak wrócił na dłużej do Polski, miała dać mu stabilizację i spokój. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowana. Związek nie wytrzymał próby czasu.

Dorota Palmowska – miłość dojrzała i ostateczna

Dopiero czwarta relacja okazała się tą najważniejszą. Dorota Palmowska, wieloletnia przyjaciółka, stała się dla Urbaniaka partnerką, opiekunką i oparciem. Ich związek dojrzewał latami, zanim zdecydowali się na ślub w Nowym Jorku.

Dosia jest mi najbliższą osobą, muzą, agentem i ukochaną dziewczynką. Ona pomogła mi uporządkować życie. Kocha moją muzykę, a jednocześnie prowadzi moje sprawy, wysyła do lekarzy. Dba o mnie po prostu

- przyznał Urbaniak na łamach "Vivy!" w 2011 r.

U jej boku Michał Urbaniak odnalazł spokój, którego szukał przez dekady. Ostatnie lata spędzili z dala od medialnego szumu, ceniąc codzienność i bliskość. To właśnie Dorota Urbaniak przekazała światu informację o śmierci Michała Urbaniaka.

Choć życie uczuciowe Michała Urbaniaka było nieco skomplikowane, ostatecznie znalazł on szczęście i odszedł otoczony miłością żony.