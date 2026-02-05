Kultowy format, który od ponad dwóch dekad elektryzuje Polaków, ani myśli zwalniać tempa. "Taniec z Gwiazdami" wciąż gromadzi przed telewizorami miliony widzów i regularnie wywołuje burzliwe dyskusje. Zwycięzcy poprzednich edycji - m.in. Anita Sokołowska, Vanessa Aleksander czy Mikołaj "Bagi" Bagiński - zapisali się w historii programu, a teraz czas na nowy rozdział. Premiera już w niedzielę, 1 marca 2026 roku o godzinie 19:55 w Polsacie.

Zobacz też: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

To będzie najbardziej gorąca edycja "Tańca z Gwiazdami"! Oto wszystkie pary

Widzowie mogą spać spokojnie - sprawdzony skład prowadzących i jurorów pozostaje bez zmian. Program ponownie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, duet, który doskonale zna rytm tego show. Przy jurorskim stole znów zasiądą Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, czyli mieszanka surowych ocen, humoru i tanecznego doświadczenia.

Prawdziwe emocje budzi jednak lista uczestników. Na parkiecie zobaczymy zarówno doświadczonych aktorów, jak i gwiazdy młodego pokolenia oraz internetowych idolów. Wśród par znaleźli się m.in. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski czy Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

Nie zabraknie też nazwisk, które już teraz rozpalają wyobraźnię fanów. Natalia "Natsu" Karczmarczyk zatańczy u boku Wojciecha Kuciny, a Sebastian Fabijański spróbuje swoich sił z Julią Suryś. Na parkiet wyjdą również Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Mateusz Pawłowski z Klaudią Rąbą. Każda z tych par to inna energia, inny temperament i zupełnie inna historia.

Komu będziecie kibicować?

Zobacz też: Nowa gwiazda najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" ujawniona! Znacie Natsu?

Zobacz naszą galerię: To będzie najbardziej gorąca edycja "Tańca z Gwiazdami"! Oto wszystkie pary

64

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie