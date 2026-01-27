Nowa gwiazda najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" ujawniona! Znacie Natsu?

Liczba ujawnionych uczestników kolejnego sezonu "Tańca z Gwiazdami" rośnie i rośnie. Coraz więcej wiadomo i o nich, i partnerach, którzy będą uczyć celebrytów kolejnych układów. Polsat właśnie zdradził, kto dołączy do ekipy 18. edycji "TzG". Znacie to nazwisko? Natsu to gwiazda młodego pokolenia.

Czas na kolejne nazwisko 18. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"! Na parkiecie zobaczymy Natalię "Natsu" Karczmarczyk, influencerkę, twórczynię internetową i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia w sieci. Energia, charakter i miliony obserwatorów! Teraz czas sprawdzić, jak odnajdzie się w tanecznym świecie. Czy parkiet pokocha ją tak samo jak internet? Jedno jest pewne - będzie się działo - czytamy na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także: Tancerz "TzG" odpowiada Potockiej na słowa o "braku chemii". Na fotce znalazła się inna gwiazda

Internauci rzucili się do komentowania

W komentarzach natychmiast zawrzało. Swoją opinię o wyborze nowej gwiazdy show przekazali i znani, i zwyczajni internauci.

Yasss gurl!!!!! Będą esemeski wysyłane! - napisała szczęśliwa Julia Wieniawa.

Zobacz także: Nowa gwiazda na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"! Nie zna rumby ani jive’a, ale wchodzi do show

A inni?

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska jest tak zachwycona, jak Wieniawa. "Goooooo girl!!!!!!!" - rzuciła. "Będziemy głosować" - obiecała Karolina Pisarek, z kolei Stefano Terrazzino skomentował wpis emotką ognia. Eliza Trybała napisała: "W końcu!", a Julia Żugaj, która wzięła udział w 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" jesienią 2024 r., zajmując ostatecznie drugie miejsce, życzyła Natsu powodzenia.

Internauci już nie mogą się doczekać:

"Piloty w łapę i oglądamy!", "Czekam na pierwszy odcinek", "Idolka, będę trzymać kciuki".

Zobacz także: Małgorzata Potocka nie czuje "chemii" z młodym tancerzem? W Polsacie wstrzymano oddech

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Potocka w "Tańcu z Gwiazdami". Ma 72 lata, będzie najstarszą uczestniczką. Pobije rekord Bursztynowicz

SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.