Gwiazda "TzG" widziała UFO? Mówi o Trumpie!

Julita Buczek
2026-03-17 10:09

Piotr Kędzierski zaskoczył szczerym wyznaniem! W rozmowie z "Super Expressem" dziennikarz ujawnił, że jego mama… widziała UFO. To właśnie ta historia miała rozpalić jego fascynację zjawiskami niewyjaśnionymi i doprowadzić do powstania książki "Warszawskie UFO. Dziennikarskie śledztwo nie z tego świata".

Temat UFO od lat rozpala wyobraźnię ludzi na całym świecie, ale w przypadku Piotra Kędzierskiego nie jest to jedynie ciekawostka czy teoria z internetu. Dla dziennikarza to sprawa osobista. Jak przyznaje, wszystko zaczęło się od historii, którą usłyszał od swojej mamy i która na zawsze zmieniła jego podejście do zjawisk niewyjaśnionych.

Kędzierski nie owija w bawełnę.  - "To się naprawdę wydarzyło. Moja mama widziała UFO" - mówi nam wprost. Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, on sam podchodzi do tematu z pełnym przekonaniem. Jak podkreśla, właśnie to doświadczenie bliskiej osoby sprawiło, że zaczął zgłębiać temat i szukać odpowiedzi.

Z czasem zainteresowanie przerodziło się w coś więcej niż hobby. Dziennikarz postanowił przeprowadzić własne śledztwo i zebrać dostępne informacje, relacje oraz fakty. Tak powstała jego książka "Warszawskie UFO. Dziennikarskie śledztwo nie z tego świata", w której próbuje oddzielić sensację od rzeczywistości.

Kędzierski przekonuje, że temat wcale nie jest tak absurdalny, jak mogłoby się wydawać. Wręcz przeciwnie - jego zdaniem coś "jest na rzeczy". W rozmowie z nami zwraca uwagę na głośne przypadki z przeszłości, m.in. relacje amerykańskich żołnierzy, którzy mieli kontakt z niezidentyfikowanymi obiektami. 

Przełom w sprawie UFO już niedługo! Kędzierski nie ma wątpliwości

Dziennikarz sugeruje, że przełom może nadejść ze Stanów Zjednoczonych, gdzie temat UFO coraz częściej pojawia się w oficjalnych raportach i wypowiedziach polityków. Jego zdaniem to tylko kwestia czasu, aż opinia publiczna pozna prawdę o możliwych kontaktach z obcą cywilizacją.

Mnie fascynowało UFO i możemy o tym gadać naprawdę wiele godzin, bo rzeczywiście coś jest na rzeczy i przysięgam państwu, że w ciągu dwóch lat to Trump albo ktoś inny w Stanach Zjednoczonych ujawni te wszystkie akcje, i okaże się, że ci żołnierze na lotniskowcu na przykład w 2004 roku rzeczywiście mieli bliższy kontakt z obcą cywilizacją - mówi "Super Expressowi" Kędzierski.

Choć dla wielu brzmi to, jak teoria spiskowa, Kędzierski zachęca do otwartości i zgłębiania tematu. - "To jest arcyciekawa sprawa" - podkreśla, nie kryjąc swojej pasji.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz naszą galerię: Gwiazda "TzG" widziała UFO? Mówi o Trumpie! 

Gwiazda TzG widziała UFO? Mówi o Trumpie!
Galeria zdjęć 20
Sonda
Oglądasz podcast "Wojewódzki&Kędzierski?
Piotr Kędzierski zobaczył UFO? Znany dziennikarz napisał o tym książkę!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
PIOTR KĘDZIERSKI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI