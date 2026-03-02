"Taniec z Gwiazdami": Oto wszystkie pary 18. sezonu

"Taniec z Gwiazdami" od dwudziestu lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Przez te dwie dekady wiele się w programie zmieniło - skład jurorów, stacja, główna nagroda czy sposób głosowania. Jednak jedno jest niezmienne - sympatie jurorów i widzów nadal rzadko idą ze sobą w parze.

Za nami pierwszy odcinek osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowało się dwanaście par. W tym sezonie o Kryształową Kulę walczą:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 3: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para nr 4: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para nr 5: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para nr 6: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 11: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

"Taniec z Gwiazdami": Pierwsze dziesiątki w premierowym odcinku

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" od kilku tygodni ciężko trenowali, by zaprezentować się od jak najlepszej strony. Oceny jurorów były jednak podzielone. Jak zwykle, Ewa Kasprzyk była najłagodniejsza w swojej ocenie, a surowa Iwona Pavlović zwracała uwagę na techniczną stronę występów.

Po pierwszym odcinku uznanie jurorów zdobyły szczególnie cztery pary. Najwyżej ocenili występ Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke (38 punktów), Izabellę Miko i Alberta Kosińskiego (37), Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś (36) oraz Gamou Falla i Hannę Żudziewicz (35). Do tego trzy z tych par otrzymały pierwsze dziesiątki (pary nr 8, 10 i 12).

"Taniec z Gwiazdami": Tak głosowali widzowie

Według jurorów "Tańca z Gwiazdami" jeszcze sporo do nauki mają Piotr Kędzierski oraz Małgorzata Potocka, którzy otrzymali po 24 punkty. O jeden punk więcej dostali influencerzy Natsu i Jasper. Na piątym miejscu od końca uplasował się gwiazdor "Rodzinki.pl", Mateusz Pawłowski.

Zupełnie inaczej wyglądało głosowanie widzów! Jak podaje portal Pudelek, głosowanie fanów tanecznego show niemal całkowicie odwróciło tabelę punktową. Podobnie jak w poprzednim sezonie największą sympatią widzów cieszy się "maskotka sezonu". W siedemnastej edycji był to Tomasz Karolak, teraz Piotr Kędzierski.

Jurorzy i widzowie zgodni są za to, że na drugie miejsce w pierwszym odcinku zasłużył Sebastian Fabijański. Jednak na kolejnych miejscach głosy znowu się rozchodzą. Na trzecim miejscu głosami fanów znalazłby się Mateusz Pawłowski, a po nim Natsu i Jasper.

