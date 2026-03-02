Paulina Gałązka szczerze o pracy z Dodą. Aktorka nie ma żadnych wątpliwości

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-02 13:29

Paulina Gałązka zdobyła ogromną rozpoznawalność dzięki głównej roli w "Dziewczynach z Dubaju", a obecnie walczy o Kryształową Kulę. W rozmowie z Radiem Eska aktorka opowiedziała o kulisach głośnej produkcji i relacji z Dodą. Gwiazda nawiązała też do nowego serialu dokumentalnego o piosenkarce.

Paulina Gałązka w "Tańcu z gwiazdami"

Kinowy przebój "Dziewczyny z Dubaju" stał się przepustką do wielkiej kariery dla Pauliny Gałązki. Mimo bogatego dorobku artystycznego, to właśnie ta produkcja przyniosła jej największą popularność, a obecnie aktorka sprawdza się w zupełnie nowej roli w programie "Taniec z gwiazdami". Jej debiutancki występ u boku Michała Bartkiewicza w 18. edycji show został oceniony na 31 punktów, a Rafał Maserak w wywiadzie dla Radia Eska wskazał ją jako faworytkę z ogromnym potencjałem.

Paulina Gałązka - "Dziewczyny z Dubaju"

Artystka zdecydowała się na szczerą rozmowę z serwisem Eska, wracając pamięcią do czasów pracy nad kontrowersyjną produkcją w reżyserii Marii Sadowskiej. Temat tego obrazu powrócił na pierwsze strony gazet za sprawą dokumentalnego serialu "Doda" na platformie Prime Video. W tej produkcji szczegółowo omówiono kulisy powstawania hitu, przy którym słynna wokalistka pełniła kluczową funkcję producentki kreatywnej.

Paulina Gałązka o Dodzie

Wirtualne wsparcie ze strony Doroty Rabczewskiej jest widoczne choćby w mediach społecznościowych, gdzie piosenkarka zamieściła serduszko pod nagraniem z występu aktorki w tanecznym show. W rozmowie z dziennikarzem Eski uczestniczka "Tańca z gwiazdami" odniosła się do głośnego dokumentu oraz wspólnej pracy nad filmowym hitem. Paulina Gałązka zdradziła, jak z perspektywy czasu ocenia wkład piosenkarki w ten projekt.

"Tak, widziałam. Doda była naszą opoką i bardzo ważną osobą na planie" - podsumowała.

Gwiazda stanowczo odrzuca tezę, jakoby udział w tej produkcji mógł mieć dla kogokolwiek negatywne skutki. Jej zdaniem obraz niesie ze sobą ważne przesłanie.

"Wiem od widzów, że raczej dał piękną lekcję. Pisały do mnie mamy, które chodziły z nastoletnimi córkami na ten film i dziękowały za to, że pokazuje on, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze. Za wszystko trzeba w życiu zapłacić" - dodała.

Gałązka o Dodzie: Opoka
