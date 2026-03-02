Wiesław Nowobilski w nowej odsłonie. Elżbieta Romanowska zapowiada duże zaskoczenie w "Nasz Nowy Dom"

Wiesław Nowobilski to postać, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z niespożytej energii na placu budowy w programie "Nasz Nowy Dom". Choć sympatyczny kierownik robót na co dzień stroni od blasku fleszy i imprez branżowych, ostatnio zrobił wyjątek. Odwiedził studio śniadaniówki "halo tu polsat" w towarzystwie prowadzącej format, Elżbiety Romanowskiej. Wizyta ta miała konkretny cel związany z nadchodzącą wiosenną ramówką stacji, ale przywołała też żywe wspomnienia jego tanecznych popisów z 2022 roku.

ZOBACZ TEŻ: Dorota Wellman kończy 65 lat. To robiła przed sławą w telewizji

"Taniec z Gwiazdami": Wiesław Nowobilski wytańczył sobie podium

Cztery lata temu ten skromny budowlaniec stał się prawdziwą sensacją parkietu. W parze z tancerką Janją Lesar szedł jak burza przez kolejne odcinki show, mimo że jurorzy nie zawsze byli dla niego łaskawi w swoich ocenach punktowych. To właśnie ogromne wsparcie telewidzów pozwoliło mu dotrzeć na podium. Ostatecznie zajął wysokie, trzecie miejsce. Jego udział w rywalizacji zapisał się w historii formatu jako jeden z najbardziej zaskakujących i pozytywnych wątków ostatnich edycji, a sam Wiesław zyskał miano ulubieńca publiczności.

24

"Nasz Nowy Dom" już wkrótce. Elżbieta Romanowska o nowej twarzy Wiesia

Choć emocje związane z tańcem znów rozgrzewają publiczność przy okazji nowej edycji show, Nowobilski skupia się obecnie na swojej podstawowej działalności telewizyjnej. Podczas wizyty w porannym paśmie Polsatu, wspólnie z gospodynią programu remontowego, zachęcali do śledzenia ich najnowszych zmagań budowlanych. Aktorka uchyliła rąbka tajemnicy, sugerując, że widzowie zobaczą kierownika budowy w zupełnie nowym wydaniu, którego nikt się nie spodziewał.

ZOBACZ TEŻ: Maserak zawiódł się na Potockiej. Rafał nie owijał w bawełnę

Prowadząca nie kryła zdumienia tym, co jej redakcyjny kolega zaprezentował podczas nagrań do nowych odcinków. Fani spektakularnych metamorfoz nie muszą już długo czekać na efekty ich pracy. Premierowy odcinek 26. serii "Naszego Nowego Domu" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca. Zmagania ekipy remontowej będzie można śledzić na antenie Polsatu o godzinie 21:30.

"Ja wam muszę zdradzić jedną rzecz. W tym sezonie Wiesiu pokaże taką twarz, której absolutnie jeszcze nie znaliście. Bo to, że Wiesiu jest cudownym człowiekiem, ma poczucie humoru, to wszyscy wiemy. Jest profesjonalistą, oczywiście, że tak. Widzieliśmy go w 'Tańcu z Gwiazdami', wiemy, że świetnie się porusza, że ma to coś. Ma ten dryg. Natomiast nie wiedzieliśmy, że Wiesiu ma też niesamowity dryg aktorski, wokalny nawet bym powiedziała trochę" - zapowiedziała tajemniczo Romanowska.

Sonda "Nasz nowy dom": Czy Elżbieta Romanowska sprawdza się w roli prowadzącej? Tak Nie Tęsknię za Katarzyna Dowbor