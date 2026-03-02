Dorota Wellman kończy 65 lat. To robiła przed sławą w telewizji

Droga zawodowa Doroty Wellman wcale nie rozpoczynała się przed obiektywami kamer. Zanim zyskała sławę jako charyzmatyczna prezenterka, latami zdobywała szlify, pracując na zapleczu produkcji telewizyjnych jako asystentka reżysera i producentka. Dziennikarstwo ma we krwi, jednak branżę poznawała od podstaw, ucząc się telewizyjnego rzemiosła od tak zwanej kuchni.

Dorota Wellman ma pasję po mamie. Dziennikarka pracowała przy filmach epoki PRL

Dorota Wellman urodziła się 2 marca 1961 roku. Miłość do mediów zaszczepiła w niej matka, Wanda Owczuk, dziennikarka Polskiego Radia, która słynęła z odwagi w wyrażaniu poglądów. Choć sama Wellman ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i udzielała się w opozycyjnym Radiu "Solidarność", jej pierwsze kroki w dorosłym życiu zawodowym były dalekie od pracy z mikrofonem.

W latach 80. obecna gwiazda TVN realizowała się na planach filmowych, często pełniąc funkcję drugiego reżysera. Pracowała między innymi przy produkcji "Stan wewnętrzny" z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Tchórzewskiego, spotykając na planie takie legendy jak Janusz Gajos, Krystyna Janda czy Marian Opania. Na swój właściwy debiut na szklanym ekranie musiała poczekać aż do okresu transformacji ustrojowej.

Program "Fotel", Telewizja Polska i transfer do TVN. Tak narodził się duet z Prokopem

Gdy w Polsce zaczęły powstawać prywatne media, sytuacja prawna nadawców była bardzo niepewna. Dorota Wellman trafiła wówczas do Nowej Telewizji Warszawa, która nadawała na częstotliwościach wojskowych i ostatecznie zniknęła z rynku przez brak koncesji. To właśnie tam powstał jej pierwszy autorski format "Fotel", choć warunki techniczne realizacji wywiadów były wówczas bardzo skromne.

Przełom nastąpił w 1994 roku, gdy dziennikarka zadebiutowała w Telewizji Polskiej. Po epizodzie w Polsacie wróciła na Woronicza, gdzie w "Pytaniu na Śniadanie" stworzyła niezapomniany duet z Marcinem Prokopem. W 2007 roku ta uwielbiana przez widzów para przeszła do konkurencji, obejmując prowadzenie "Dzień Dobry TVN", co robią z sukcesami do dziś.

Dorota Wellman o sprawach społecznych. Gwiazda porusza trudne tematy

Prezenterka ceniona jest nie tylko za poczucie humoru, ale także za zaangażowanie społeczne i charytatywne. Często wykorzystuje swoją rozpoznawalność do nagłaśniania istotnych problemów, za co – wspólnie z Marcinem Prokopem – została nagrodzona przez Fundację Równości. Wellman nie unika też trudnych wątków osobistych, szczerze opowiadając o macierzyństwie, walce z migreną czy opiece nad ciężko chorą mamą.

