Już wiadomo kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie ma wątpliwości!

Paulina Gałązka o stresie przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"

Premierowy odcinek zawsze jest wielką niewiadomą. Stres, pierwsze oceny, reakcje publiczności - wszystko dzieje się szybciej i intensywniej niż w kolejnych tygodniach. Paulina Gałązka i jej partner, Michał Bartkiewicz, zadebiutowali na parkiecie z ogromną tremą, ale też determinacją. Nikt nie spodziewał się jednak, że już na starcie padną tak mocne słowa ze strony jednej z najbardziej wymagających jurorek.

Absolutnie, ponieważ otwieraliśmy odcinek, no to dla mnie to było bardzo stresujące. Pierwszy taniec na tym parkiecie przed tak ogromną publicznością, więc nie ukrywam, że rzeczywiście tak, byłam zestresowana - mówi nam wyraźnie przejęta Paulina.

Zobacz reż: "Taniec z Gwiazdami": Szok w tabeli wyników! Takiego faworyta nikt się nie spodziewał. Kto odpadł?

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović chwali Paulinę Gałązkę po pierszym tańcu

Iwona Pavlović, znana z surowych ocen i bezkompromisowych komentarzy, rzadko rozdaje komplementy na wyrost. Tym większe było zaskoczenie, gdy po pierwszym występie Gałązki przyznała, że widzi w niej ogromny potencjał. Dla aktorki to było coś więcej niż zwykła pochwała.

Zobacz też: 18 lat temu wygrała "Taniec z Gwiazdami". Agata Kulesza przygotuje Paulinę Gałązkę do zwycięstwa!

Czy taka opinia już w pierwszym odcinku oznacza dodatkową presję? Czy teraz aktorka będzie czuła, że musi dawać z siebie "300 procent"? Gałązka podchodzi do sprawy z dystansem.

Ja nie wiem, czy to było widać, ale ja byłam bardzo wzruszona tym, że ona to powiedziała, naprawdę to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że taka specjalistka mówi o mnie, że widzi we mnie potencjał, tym bardziej przez moje doświadczenia z tańcem ze szkoły aktorskiej, które są raczej negatywne, to naprawdę będę zasypiała szczęśliwa z tymi słowami - mówi nam Paulina Gałązka.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" pełen niespodzianek. Na same kreacje wydano fortunę!

Zobacz naszą galerię: Już wiadomo kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Iwona Pavlović nie ma wątpliwości!

35

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie