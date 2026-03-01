"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odcinek 1 relacja

Start 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Kto występuje w 1. odcinku?

W pierwszą niedzielę marca wystartował uwielbiany przez Polaków od wielu lat "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W tym, 18. sezonie mierzą się pary:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta (para nr 3)

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4)

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba (para nr 5)

Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)

Kamil Nożyński i Izabela Skierska (para nr 7)

Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para nr 11)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)

12 par od 1 marca 2026, od godziny 19:55 walczy o wymarzoną Kryształową Kulę i, oczywiście, pieniądze. Wygrana para łącznie zdobędzie aż 300 tysięcy złotych - 200 tysięcy dla gwiazdy i sto dla tancerza, także jest o co się bić.

W poprzedniej edycji zwyciężyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. Kto pójdzie w ich ślady? Sprawdźmy!

"Taniec z Gwiazdami": 18. edycja wystartowała!

Pierwszy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął taneczny pokaz w wykonaniu wszystkich uczestników, uczestniczek, tancerzy i tancerek. Te ostatnie przebrano za pokojów, a tancerzy - za bojów hotelowych. Mateuszowi Pawłowskiemu, czyli Kacperkowi z "Rodzinki.pl" kibicowała w pierwszym rzędzie serialowa ekipa - Tomek Karolak i Maciej Musiał. To on i Natsu wzbudzili największe reakcje w publiczności - czy tak samo będzie z jury? Zaraz się przekonamy.

Podczas tanecznego show Krzysztof Ibisz i Sykut-Jeżyna siedzieli na "recepcji" i przyjmowali uczestników w "hotelu" dając im numery par. Jako pierwsza para wystąpi Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem.

Para numer 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Aktorka znana między innymi z "Dziewczyn z Dubaju" zmierzyła się z czaczą. Przed tańcem, z materiału filmowego dowiedzieliśmy się między innymi, że wspierają ją Filip Bobek, Agata Kulesza i Paweł Domagała. Co prawda w szkole aktorskiej z tańca miała trójkę, ale z taką ekipę trenerską nie ma szans, na porażkę, prawda?

Na parkiecie do piosenki Katy Perry "California girls" było kilka błędów i potknięć, ale pierwsze koty za płoty! Co na to jurorzy?

- Rytmicznie było dosyć równo, natomiast masz bardzo piękne ręce. To nie był twój najlepszy taniec, ale to był twój pierwszy taniec, a ja mam do tego nosa, więc wiem że masz wszystko co do tego jest potrzebne

- powiedziała Iwona Pavlović. Zwróciła też uwagę na kolana i przeprosty. Krzysztof Ibisz przypomniał że Paulina karierę zaczynała w "Pierwszej miłości". Czy jurorzy zapałali do jej talentu miłością od pierwszego wejrzenia? Noty to:

Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda - po 8 punktów i Iwona Pavlivić - 7. Następna para to Kamil Nożyński i Izabela Skierska.

Para nr. 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Kamil Nożyński zasłynął rolą w "Ślepnąc od świateł" oraz dokonaniami na scenie rapowej. W filmiku wsparcia udzieli mu koledzy z planu - Czarek Pazura i Janusz Chabior.

Kamil Nożyński i Izabela Skierska zatańczyli walca wiedeńskiego, w którym było tyle pasji i uczucia, że równie dobrze mógłby być gorący tango kochanków! Chyba też z resztą taki jest zamysł produkcji, bo filmik z ich zapoznania miał podłożoną romantyczną muzykę, Iza przyszła w czerwonej sukience, a Kamil zapytał, czy zawsze tak będzie wyglądała na treningach...

- Wiesz Kamil... podobasz mi się. Jesteś szalenie sympatyczny. Wolałabym żebyś w tym walc nie był taki poważny i spięty, ale rozumiem że to otwarcie... Jak w tej piosence: lose control.

- powiedziała Ewa Kasprzyk.

- Mam przeczucie że z odcinka na odcinek ja będę oślepiona twoim światłem.

Kamil to przystojniak, Iza - prawdziwa piękność - to wiemy. A co z tańcem? Ewa Kasprzyk dała 8, Tomek Wygoda i Iwona po 6, Rafał Maserak - 7.