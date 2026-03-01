"The Traitors. Zdrajcy": Łzy, ogień i... fatalna eliminacja po wyznaniu o chorobie! Kto odpadł?

"The Traitors. Zdrajcy": Sezon 3

W 3. sezonie "The Traitors. Zdrajcy" program wystartował z 25 uczestnikami. Wśród nich znaleźli się wyjątkowo barwni kandydaci na zdrajców i lojalnych - np. Ksiądz z TikToka Rafał Główczyński, pilot samolotu Igor, striptizerka Marianna, para policjantów - Wojtek i Dorota, para bliźniaczek - DJ-ejek Daria i Iza, aktor Marcin, strażak Tomek, pokerzysta Piotr, matematyk Darek, modelka Magdalena Swat, która przed laty startowała w "Top Model", barman Jarosław i wielu innych.

W pierwszym odcinku niespodzianki zaczęły się już na samym początku - w drodze na zamek Château de Bournel we Francji pociąg zatrzymano, a uczestnikom kazano ze swego grona wyeliminować trzy osoby. W ten sposób pożegnano księdza Rafała, Karolinę Mrowińską i matematyka Dariusza Majerka.

Następnie Malwina Wędzikowska wybrała zdrajców - pilota Igora Powierża i trenerkę wystąpień publicznych Natalię Prokaziuk. Trzeci zdrajca został wybrany przez Malwinę... przez telefon, na oczach wszystkich, choć jego lub jej tożsamość poznaliśmy dopiero w 2 odcinku!

"The Traitors. Zdrajcy": Sezon 3, odcinek 2: Kto jest tajnym zdrajcą?

Ławnik Andrzej, striptizerka Marianna i policjantka Dorota - to ich wytypowali zdrajcy, Igor i Natalia do pierwszego "morderstwa". Na śniadaniu pojawiła się między innymi Wioleta z nieco obciachowym wierszykiem o 6 złotych sukienkach, natomiast nie pojawił się Andrzej, którego ostatecznie wyeliminowała Łucja - która okazała się ukrytym zdrajcą!

- Dobrą informacją jest to, że w oczach zdrajców zostałem zauważony jako osoba która może ich rozbić. Dobrze zrobili. Z ich perspektywy podjęli bardzo dobrą decyzję, bo gdyby tego nie zrobili, to by mięli od drugiego odcinka bardzo duże problemy

- skomentował swoją eliminację Andrzej.

- Dzień dobry, a nawet chyba bardzo dobry dla was wszystkich, bo nadal jesteście w grze. W przeciwieństwie do Andrzeja (...) Dzisiaj podczas misji do wygrania jest 30 tysięcy złotych, ale i coś jeszcze. Do wygrania będzie tarcza i to nie jedna

- poinformowała uczestników Malwina Wędzikowska. Tymczasem Igor i Natalia rozpoczynają poszukiwania klucza, który pozwoli im odkryć kto jest trzecim zdrajcą. Podpowiedzią Malwiny jest... kot, Jean Pierre, który jest maskotką na zamku. Jego podobizny są na wielu obrazach, poduszkach, meblach. Igor szybko znalazł jeden z 4 kluczy.

"The Traitors. Zdrajcy": Pierwsza misja w kręgu ognia

- Dzisiejsza misja wymaga od was współpracy i siły. Nagrodę wypłacam w bezpieczeństwie i złocie

- oznajmiła Malwina Wędzikowska i wyjaśniła uczestnikom "The Traitors. Zdrajcy" zasady - łodzią muszą dotrzeć na 5 platform na jeziorze, zdobyć złoto i paliwo, a następnie podpalić krąg ognia. Jeśli uda się w ciągu 50 minut - wygrają. Dodatkowo osoby w środku kręgu ognia będą bezpieczne przed nocnym morderstwem.

Grupa ruszyła z kopyta, natomiast jak trzeźwo zauważyła Malwina - próbowali płynąć tyłem.

Okazało się, że na każdej platformie trzeba zostawić dwie osoby, które nie będą chronione przed nocnym morderstwem. Na pierwszej platformie została zdrajczyni Natalia i jedna z bliźniaczek - Daria. Na drugiej platformie została "złota" Łucja i aktor Marcin, którego Daria posądziła o bycie zdrajcą.

Najgorszy problem był przy trzeciej platformie. Pokerzysta Piotr zaproponował, żeby osoba na platformie była tą, na którą inni nie zagłosują na stole. On i barman Jarek zostali. Kolejne osoby wybrano na zasadzie wyliczanki przeprowadzonej przez Dorotę - Maciej Mazurkiewicz - pracujący w turystyce "łagodny olbrzym" i kucharz Paweł Sobierajski.

Grupa miała jeszcze 25 minut, ale zdecydowała się nie płynąć po ostatnie pieniądze. Zgarnęli 10 tysięcy, zostawiając 20. Czy to było mądre? Dyskusyjne. Krąg ognia, a jakże, podpalił strażak Tomek i wszyscy z nim wewnątrz kręgu są bezpieczni przed zdrajcami, ale nie przed głosowaniem na stole.

Po misji puściły nerwy Maciejowi, który popłakał się w obecności Igora i powiedział, że poczuł się wykorzystany.

"The Traitors. Zdrajcy: W 2 odcinku pierwsze głosowanie na okrągłym stole. Kto odpadł?

Na okrągłym stole emocje buzowały.

- Chciałbym zacząć od gratulacji dla zdrajców. Polecieli naprawdę super, w szczególności jeśli chodzi o pominięcie pieniędzy. Jaka była różnica i sens poświęcenia 6 osób? Dla 10 tysięcy? Sześciu, nie ośmiu, bo wśród osób na platformach było dwoje zdrajców

- zaczął Maciej. Piotr skierował podejrzenia na policjanta Wojtka, co podchwyciła też Natalia i Jarek. Kierowali się jego reakcją z poprzedniego odcinka na telefon Malwiny. Przy stole najgoręcej broniła go... żona. Choć grupa nie wie, że Wojtek i Dorota są małżeństwem, po tym stole i minach policjantki trudno nie zauważyć, że

- Łucja jak na razie występuje w roli maskotki w The Traitors. Nie wiem co się czai w jej głowie i to jest niebezpieczne - mówiła Natalia "na offie". - Tu się przewracasz o własne nogi, a w swoim prawdziwym życiu ogarniasz internety w stopniu mistrzowskim...

- powiedziała Natalia do wszystkich, nie wiedząc, że obie są zdrajczyniami. Łucja się wybroniła, dalej udając fajtłapę i słodką dziewczynkę. Piotr wyznał, że na neuroboleriozę i wczesną demencję, a proces wychodzenia z choroby jest trudny i długotrwały. W ten sposób wytłumaczył, dlaczego ma mało energii i entuzjazmu. Powiedział, że dlatego został na platformie, bo chciał odpocząć.

- Chciałem być lojalnym, ale jak się dowiedziałem, że jestem zdrajcą, to tak się ucieszyłem... - mówił Piotr z uśmiechem - Jesteś zdrajcą!? - zapytał zszokowany Maciej - Przejęzyczyłem się! - zapewnił Piotr. - Andrzej powiedział, ze nie wejdzie na śniadanie, bo został wybrany na sojusznika zdrajców, i powiedział że to wyszło od Marcina

- powiedziała z kolei jedna z bliźniaczek. Kasia podchwyciła i powiedziała, że Marcin sam się wpakował na platformę nie walcząc o tarczę. Ona też się przejęzyczyła i powiedziała "Powiedzcie, jaka byłam w pociągu zanim zostałam zdrajcą...". Tuż przed głosowaniem Piotr powiedział, że Igor jest zdrajcą, bo pulsowała mu żyła.

Niestety reszta nie wie, że Piotr ma rację. Tomek wręcz obalił zdanie pokerzysty, twierdząc, że jako strażak zna się lepiej.

"The Traitors. Zdrajcy: W 2 odcinku odpadł lojalny

Piotr - lojalny - zagłosował na Igora - zdrajcę. I to był jedyny trafiony głos lojalnych. 15 głosów na Piotra pokerzystę posłało go do domu. Gdy wychodząc wyjawił że był lojalny, ekipie przy stole zrzedły miny. Wychodząc zostawił swoje typu - Igora i Magdę. Czyli 50% skuteczności. Czy pójdą za jego typami? O tym przekonamy się za tydzień.

Ale to nie koniec! Teraz pora na ruch zdrajców. "Jest dwa zero, zaraz będzie trzy zero" - powiedział Sebastian, wskazując że po nocnym morderstwie program pożegna trzeci lojalny po Andrzeju i Piotrku.

W międzyczasie Dorota zrobiła scenę zazdrości mężowi o Kasię, za którą jej zdaniem "lata". Wojtek w jej oczach za bardzo zbliżył się z piękną blondynką... "Graj głową!" - strofuje go żona.

"Uważam, że Piotr był pożytecznym idiotą" - powiedział Igor na naradzie zdrajców. Klucz który znalazł Igor nie pasował, za to Natalia trafiła. I tak doszło do zjednoczenia całej trójki zdrajców.