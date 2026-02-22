Co naprawdę dzieje się w zamku Zdrajców? Mamy zdjęcia zza kulis hitu TVN!

Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy". Pierwszy odcinek!

Nowa odsłona hitowego formatu "The Traitors. Zdrajcy" zadebiutowała na antenie TVN, a widzowie ponownie zostali wciągnięci w psychologiczną grę pełną intryg i zwrotów akcji. W roli prowadzącej znów występuje Malwina Wędzikowska, która z chłodnym spokojem kieruje uczestników przez kolejne etapy bezlitosnej rywalizacji. W trzecim sezonie gracze ponownie walczą o główną wygraną, podzieleni na lojalnych i zdrajców, a stawka rośnie z każdą eliminacją.

Tym razem produkcja przeniosła się do spektakularnego Chateau de Bournel. Monumentalne korytarze, ciężkie drewniane drzwi, zdobione sufity i ogromne komnaty robią wrażenie już od pierwszej chwili. Na wizji widać mroczne sale narad i klimatyczne plenery, ale rzeczywistość kryje o wiele więcej detali. Za kulisami są miejsca, w których uczestnicy łapią oddech między kolejnymi zadaniami. To właśnie tam emocje sięgają zenitu - bez filtrów i montażu. "Super Express" miał okazję zajrzeć za kulisy tego spektakularnego show!

Zamek żyje własnym rytmem. W ciągu dnia to arena konkurencji i misji, nocą - przestrzeń cichych rozmów, podejrzeń i analiz każdego spojrzenia. Produkcja dba o każdy szczegół - od scenografii po światło, które buduje napięcie. Jednak to, czego nie widać na ekranie, to ogrom pracy całej ekipy oraz logistyczne zaplecze, które pozwala stworzyć tak dopracowany spektakl.

Równie barwna, jak sceneria jest obsada. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych profesji, co dodatkowo podkręca dynamikę gry. Na ekranie oglądamy m.in. księdza, tarocistkę, policjantkę, a także siostry bliźniaczki, które przed laty wystąpiły w filmie Patryk Vega. Każdy z nich wnosi do programu inne doświadczenia i strategie, co sprawia, że trudno przewidzieć, kto okaże się mistrzem manipulacji, a kto padnie ofiarą sprytnej intrygi.

Choć telewizyjny montaż pokazuje najbardziej dramatyczne momenty, na miejscu czuć przede wszystkim napięcie i niepewność. Każdy krok po zamkowych schodach może oznaczać koniec gry. Każda rozmowa - początek nowego sojuszu lub zdrady.

