Monica Bellucci nie wygląda na 61 lat! Kate Hudson płonie w czerwieni. Tłum gwiazd na BAFTA 2026

22 lutego w londyńskim Royal Festival Hall odbyła się kolejna odsłona prestiżowych nagród BAFTA Awards. Wydarzenie od lat uchodzi za jedno z najważniejszych w branży filmowej i jest europejskim odpowiednikiem Oscarów. Co roku przyciąga śmietankę światowego kina - aktorów, reżyserów, producentów i twórców, którzy walczą o statuetki, ale też o uwagę fotoreporterów. Bo BAFTA to nie tylko nagrody, lecz także wielkie święto stylu.

Monica Bellucci w czerni zachwyciła wszystkich na BAFTA! Kate Hudson w ognistej czerwieni

Tegoroczny czerwony dywan był prawdziwą ucztą dla fanów mody. Wśród gwiazd, które pojawiły się na gali, znalazła się m.in. Monica Bellucci. 61-letnia aktorka po raz kolejny udowodniła, że elegancja nie zna wieku. Postawiła na ponadczasową czerń - długą, dopasowaną suknię z wyraźnym dekoltem, która podkreślała jej sylwetkę. Stylizację uzupełniła efektowną kolią, dodając całości szyku i klasy. Jej look był kwintesencją hollywoodzkiego glamour w najlepszym wydaniu.

Nie mniej emocji wzbudziła Kate Hudson. Aktorka wybrała ognistoczerwoną kreację, która natychmiast przyciągała wzrok. Intensywny kolor w połączeniu z dopracowanym krojem sprawił, że trudno było oderwać od niej spojrzenie. Hudson postawiła na wyrazisty efekt i bez wątpienia osiągnęła zamierzony cel - jej stylizacja była jedną z najczęściej fotografowanych tego wieczoru.

Na gali nie zabrakło także Emmy Stone, która słynie z modowej odwagi i wyczucia trendów. Aktorka ponownie zaprezentowała się w przemyślanej, dopracowanej w każdym detalu stylizacji, udowadniając, że doskonale odnajduje się zarówno na ekranie, jak i na czerwonym dywanie. Jej wybór był subtelny, ale pełen charakteru - dokładnie taki, jakiego można się po niej spodziewać.

Tegoroczna gala pokazała wyraźnie, że klasyka wciąż ma się świetnie, choć nie brakowało także odważniejszych akcentów kolorystycznych i nowoczesnych fasonów. Projektanci postawili na wyrafinowane kroje, luksusowe tkaniny i biżuterię, która dopełniała każdą stylizację. Kto spodobał wam się najbardziej?

