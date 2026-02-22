Roksana Węgiel rozpaliła poranek w TVN! Krótki top i futerko zrobiły efekt WOW

Węgiel już nie jest grzeczną dziewczynką

Choć karierę zaczynała jako nastolatka i zwyciężczyni Eurowizja Junior, dziś 21-letnia Roksana Węgiel to już zupełnie inna artystka. Dojrzała, pewna siebie i świadoma swojego wizerunku. W minionym roku w jej życiu sporo się wydarzyło - ślub, nowe projekty muzyczne i coraz odważniejsze sesje zdjęciowe. Węgiel wyraźnie pokazuje, że definitywnie zamknęła etap "grzecznej dziewczynki" i coraz śmielej eksperymentuje z modą oraz scenicznym stylem.

Roksana Węgiel w kusej mini śmiga do "DDTVN"

Wizyta w "DDTVN" była kolejną okazją do zaprezentowania się w zupełnie nowym wydaniu. Artystka postawiła na odważną, ale przemyślaną stylizację. Krótka spódniczka wyeksponowała jej zgrabne nogi, a dopasowany top odsłonił brzuch, podkreślając smukłą sylwetkę. Całość uzupełniło jasne futerko narzucone na ramiona, które dodało stylizacji odrobiny glamour.

Nie zabrakło też wysokich szpilek, które dodatkowo wydłużyły nogi i nadały całości eleganckiego charakteru. Rozpuszczone, falujące brązowe włosy swobodnie opadały na ramiona. Roksana już wcześniej na Instagramie pokazywała kulisy przygotowań - makijaż, dobór dodatków i ostatnie poprawki przed wejściem na wizję. Przed studiem śniadaniówki została sfotografowana przez fotoreporterów, a jej look natychmiast zwrócił uwagę przechodniów.

Choć temperatury nie rozpieszczają, artystka zdawała się zupełnie nie przejmować chłodem. Jej stylizacja była wyrazista i bardzo w jej stylu. Węgiel coraz częściej udowadnia, że scena i medialne występy to jej naturalne środowisko, a moda stała się jednym z narzędzi budowania silnej, dorosłej marki.

