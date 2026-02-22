Roksana Węgiel rozpaliła poranek w TVN! Krótki top i futerko zrobiły efekt WOW

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-22 16:06

Roksana Węgiel znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia! Młoda gwiazda pojawiła się w studiu "DDTVN" w stylizacji, obok której trudno było przejść obojętnie. Mini, krótki top odsłaniający brzuch i efektowne futerko - wygląda na to, że zimowa aura w ogóle jej nie zniechęca.

Węgiel już nie jest grzeczną dziewczynką

Choć karierę zaczynała jako nastolatka i zwyciężczyni Eurowizja Junior, dziś 21-letnia Roksana Węgiel to już zupełnie inna artystka. Dojrzała, pewna siebie i świadoma swojego wizerunku. W minionym roku w jej życiu sporo się wydarzyło - ślub, nowe projekty muzyczne i coraz odważniejsze sesje zdjęciowe. Węgiel wyraźnie pokazuje, że definitywnie zamknęła etap "grzecznej dziewczynki" i coraz śmielej eksperymentuje z modą oraz scenicznym stylem.

Zobacz też: Roxie Węgiel najpierw okryła się od stóp do głów. A później? Czekoladowa mini ledwo zakryła, co trzeba

Roksana Węgiel w kusej mini śmiga do "DDTVN"

Wizyta w "DDTVN" była kolejną okazją do zaprezentowania się w zupełnie nowym wydaniu. Artystka postawiła na odważną, ale przemyślaną stylizację. Krótka spódniczka wyeksponowała jej zgrabne nogi, a dopasowany top odsłonił brzuch, podkreślając smukłą sylwetkę. Całość uzupełniło jasne futerko narzucone na ramiona, które dodało stylizacji odrobiny glamour.

Nie zabrakło też wysokich szpilek, które dodatkowo wydłużyły nogi i nadały całości eleganckiego charakteru. Rozpuszczone, falujące brązowe włosy swobodnie opadały na ramiona. Roksana już wcześniej na Instagramie pokazywała kulisy przygotowań - makijaż, dobór dodatków i ostatnie poprawki przed wejściem na wizję. Przed studiem śniadaniówki została sfotografowana przez fotoreporterów, a jej look natychmiast zwrócił uwagę przechodniów.

Choć temperatury nie rozpieszczają, artystka zdawała się zupełnie nie przejmować chłodem. Jej stylizacja była wyrazista i bardzo w jej stylu. Węgiel coraz częściej udowadnia, że scena i medialne występy to jej naturalne środowisko, a moda stała się jednym z narzędzi budowania silnej, dorosłej marki.

Zobacz też: Tak wyglądały 21. urodziny Roxie Węgiel! Świętowała na bogato. Mnóstwo kwiatów, pyszne jedzenie. A po urodzinach? Nie zgadniecie

Zobacz naszą galerię: Roksana Węgiel rozpaliła poranek w TVN! Krótki top i futerko zrobiły efekt WOW

Roxie Węgiel była kiedyś blondynką
Galeria zdjęć 52
Sonda
Pójdziesz na koncert Roxie Węgiel?
Dramat Roxie Węgiel. Po ślubie z Kevinem straciła przyjaciół. Co tam się wydarzyło?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL
DZIEŃ DOBRY TVN
ROXIE WĘGIEL