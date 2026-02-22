Gwiazda disco polo walczy o zdrowie dzieci! Słowa jej synka doprowadzają do łez: "Mamo, czy ja umrę?"

W programie "Halo tu Polsat" gościła Małgorzata Główka, wokalistka zespołu disco polo Camasutra. W śniadaniówce Polsatu opowiedziała o swoich dzieciach. Piosenkarka wychowuje córeczkę z niepełnosprawnością, a u jej synka kilka tygodni temu zdiagnozowano raka. Główka opowiadając o ich zmaganiach nie mogła powstrzymać łez.

Małgorzata Główka wychowuje córkę z niepełnosprawnością 

Małgorzata Główka (33 l.) jest charyzmatyczną wokalistką zespołu disco polo Camasutra. Piosenkarka w niedzielny poranek gościła w "Halo, tu Polsat". Nie opowiadała jednak o nowej muzyce, ale osobistych problemach. Główka jest mamą niespełna siedmioletnich bliźniąt - Zosi i Stasia. Niestety, córeczka od urodzenia zmaga się z ciężką chorobą, która wymaga stałego leczenia i kosztownej rehabilitacji.

Problemy zaczęły się jeszcze w ciąży, a po narodzinach Zosia zmagała się z bezdechami i trudno przybierała na wadze. Z czasem pojawiły się poważniejsze symptomy. Gdy jej brat rozwijał się prawidłowo, dziewczynka miała coraz większe problemy. Lekarze postawili diagnozę - mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Do tego doszły kolejne, w tym przewlekłe zapalenie ucha środkowego, afazja i problemy ze wzrostem.

Małgorzata Główka razem z rodziną robią wszystko, by zapewnić dziewczynce odpowiednie warunki rozwoju. W rozmowie z "Halo, tu Polsat" wyznała, że długo chciała udawać przed światem, że nic się nie dzieje. Jednak koszty leczenia i rehabilitacji przerosły ich możliwości. Razem z zespołem Camasutra zagrali koncert charytatywny, a wokalistka założyła również zbiórkę na leczenie córki. Chociaż jej ulżyło, to cały czas żyje ze strachem.

Ten strach jest cały czas. Każdy dzień przynosi coś nowego. Już mi się wydaje, że jesteśmy krok do przodu i nagle cofamy się dwa kroki. Na tym polega życie z dzieckiem niepełnosprawnym - powiedziała.

Małgorzata Główka: Syn wokalistki zmaga się z poważną chorobą

Na początku ubiegłego roku na rodzinę spadła kolejna tragedia. Pod koniec ubiegłego roku u Stasia zdiagnozowano zdiagnozowano nowotwór złośliwy móżdżku. 

Dzień przed realizacją programu [świątecznego - red.] trafiliśmy na onkologię z synem do Centrum Zdrowia tutaj w Warszawie i okazało się, że ma nowotwór złośliwy móżdżku. No i nasza gehenna się zaczęła po raz drugi. Myśleliśmy, że to coś lżejszego, że to zwykła torbiel. Każdy czuje się bezsilny, kiedy słyszy: "Mamo, czy ja umrę?". On ma tylko 6,5 roku, leczenie będzie trwało półtora roku - mówiła wyraźnie poruszona wokalistka.

Jej słowa sprawiły, że w oczach prowadzących pojawiły się łzy. Sama również nie mogła powstrzymać emocji. Małgorzata Główka cały czas pozostaje aktywna zawodowo. W "Halo, tu Polsat" stwierdziła, że praca pomaga jej przetrwać.

