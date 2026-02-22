Julia Wróblewska dorastała na oczach całej Polski

Julia Wróblewska (27 l.) już jako kilkulatka stała się gwiazdą. Rola rezolutnej Michaliny w "Tylko mnie kochaj" przyniosła jej ogólnopolską popularność, a dziecięca aktorka zaczęła dostawać kolejne propozycje zawodowe. Wystąpiła w wielu popularnych produkcjach, w tym w "Rodzina zastępcza plus", "Magda M.", "Listy do M." czy "M jak miłość".

Z czasem Julia Wróblewska coraz mniej pojawiała się na ekranach, aż w końcu w 2021 roku całkowicie zniknęła. Jak potem sama przyznała, dorastanie na oczach milionów odcisnęło na niej piętno, a za popularność przyszło jej słono zapłacić. Chociaż wielokrotnie podkreślała, że była bardzo dobrze traktowana na planach filmowych, to równocześnie odczuwała brak "normalnego dzieciństwa".

W 2021 roku otworzyła się na temat problemów ze zdrowiem psychicznym. W poruszającym wpisie wyznała, że cierpi na zaburzenie osobowości typu borderline. Zmagała się również z depresją i przez kilka miesięcy nie była w stanie wyjść z domu. W końcu zdecydowała się na radykalny krok i udała się na półroczne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Dziś uważa, że była to jedna z najlepszych decyzji w jej życiu.

Uważam, że to była jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Poszłam tam dobrowolnie i z motywacją, żeby troszeczkę ustabilizować swoje zdrowie i nie żałuję tej decyzji absolutnie - mówiła w "Halo, tu Polsat".

Zobacz również: "Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel wyjątkowym nagraniem. "Na zawsze z nami"

Julia Wróblewska rzuciła aktorstwo i udała się na leczenie

23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji Julia Wróblewska w minioną sobotę gościła w programie "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą. W rozmowie z Agnieszką Hyży (40 l.) stwierdziła, że dorastając nie mogła poradzić sobie z wykreowanym w mediach wizerunkiem. Do tego czuła się niezrozumiała, miała problemy z nawiązaniem relacji z rówieśnikami.

Jak przyznała, nie wiedziała do końca kim jest. Jako aktorka nauczyła się przybierać różne maski, których nie ściągała również w życiu prywatnym. Dopiero podczas pobytu w ośrodku mogła tak naprawdę poznać samą siebie.

Nauczyłam się, że nie do końca rozumiem kim jestem, co lubię, co chce... Ile z tego to jest taka tożsamość wykreowana pod media, a ile z tego to jestem ja. Miałam czas na taką głębszą refleksję - przyznała Wróblewska.

Zobacz również: Tak Julia Wróblewska wyglądała na ślubie! Kolor sukni wgniata w fotel

Julia Wróblewska trzyma się z dala od show-biznesu. Co dzisiaj robi?

Julia świadomie porzuciła aktorstwo. Przez pewien czas pracowała jako kelnerka w jednej z warszawskich restauracji. Potem związała się z branżą informatyczną. Na jej instagramowym koncie widnieje informacja, że obecnie jest "Junior Software QA Specialist".

Próbowałam znaleźć swoją drogę i potrzebowałam odpocząć od tych świateł i obserwowania. Dlatego zanurzyłam się trochę w sobie i obrałam inną ścieżkę. Wybrałam swoją drogę świadomie. Podoba mi się ta sprawczość którą teraz mam, ta kontrola, że mogę decydować, co ja chcę pokazać, o czym ja chcę mówić - powiedziała Julia w "Halo, tu Polsat".

Dziś żyje z dala od show-biznesu. Zdarza jej się za to wspierać różne akcje i organizacje charytatywne. Jest także aktywna w drużynie Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich. Jeśli udziela wywiadu dotyczy on głównie zdrowia psychicznego. 27-latka podkreśla, że nie można zamykać się w sobie. Zaapelowała też do rodziców, by nie bagatelizowali problemów swoich dzieci.

Zobacz również: Julia Wróblewska kupiła mieszkanie i zamieszka w nim z chłopakiem! Wszystko pokazała w sieci

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

24

QUIZ. Oni dorastali w M jak miłość. Czy rozpoznasz dziecięce gwiazdy serialu na starych zdjęciach? Pytanie 1 z 9 Kim jest chłopiec ze zdjęcia, który gra w "M jak miłość" od urodzenia? to Mateusz Mostowiak, czyli Krystian Domagała to Marcin Chodakowski, czyli Mikołaj Roznerski to Wojtek Chodakowski, czyli Feliks Matecki Następne pytanie