"Na Wspólnej" żegna Bożenę Dykiel wyjątkowym nagraniem. "Na zawsze z nami"

Bożena Dykiel nie żyje. Jej role zostaną z nami na zawsze

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel wstrząsnęła w piątkowy poranek polskim show-biznesem. Jako pierwszy przykrą wiadomość przekazał ksiądz Andrzej Luter. Aktorka zmarła w wieku 77 lat. Chociaż od kilku lat znacznie rzadziej pojawiała się na ekranie, to mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak poważny jest jej stan zdrowia.

Bożena Dykiel rozpoczęła karierę w latach 70. i od tamtej pory niemal nie schodziła z ekranów. Zagrała w wielu cenionych produkcjach, ale dla większości Polaków na zawsze zostanie Marią Ziębą z "Na Wspólnej". Z produkcją TVN związana była od samego początku. W ubiegłym roku aktorka przez względy zdrowotne wycofała się z aktorstwa, a jej bohaterka została wysłana za granicę. Wszyscy jednak wierzyli, że jeszcze powróci do serialu.

Na kilka dni przed śmiercią Bożeny Dykiel informowaliśmy, że scenarzyści "Na Wspólnej" szykowali się na powrót jej wątku do serialu. Niestety, uwielbiana aktorka nie pojawi się już nigdy więcej na planie.

"Na Wspólnej" zmienia czołówkę ku pamięci Bożeny Dykiel

Śmierć Bożeny Dykiel pogrążyła w żałobie jej najbliższych - ukochanego męża i córki. Jej odejście przeżywa również serialowa rodzina, dla której przez ponad dwadzieścia lat była ogromnym wsparciem i wzorem. Podczas wtorkowej ramówki TVN prowadzący wydarzenie oddali hołd artystce.

Zrobili to również producenci "Na Wspólnej". Na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych serialu pojawiło się wyjątkowe nagranie. Krótkie intro zostało zrobione ku pamięci Bożeny Dykiel. Widać na nim obsadę serialu zasiadającą przy długim stole, a kamera powoli zbliża się do Marii Ziębu granej właśnie przez Dykiel.

W pewnym momencie barwy ciemnieją i film zmienia się na czarno-biały. W kolejnej scenie widać Bożenę Dykiel w otoczeniu kwiatów. Osobny bukiet przynosi jej serialowy mąż. Nagranie kończy się krótkim, ale jakże wymownym napisem: "Na zawsze z nami".

