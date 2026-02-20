Uczestniczka Eurowizji w ogniu krytyki. Nagranie z prorosyjskim politykiem pogrąży jej szanse na wygraną?

Antigoni, która w maju stanie na scenie Eurowizji 2026 z utworem "Jalla", właśnie zafundowała sobie niezłą dramę. Miała być promocja, a wyszła katastrofa? Wokalistka pokazała się u boku Fidiasa Panayiotou, cypryjskiego posła do Parlamentu Europejskiego. Choć w swoim kraju jest celebrytą i byłym influencerem, poza granicami Cypru jego reputacja budzi ogromne kontrowersje. Wybór takiego stronnika może okazać się gwoździem do trumny dla jej eurowizyjnej kariery.

O co tyle hałasu? Panayiotou nie kryje się ze swoimi poglądami, które delikatnie mówiąc, nie pokrywają się z wartościami wyznawanymi przez większość fanów konkursu. Znany jest z głosowania przeciwko wsparciu dla Ukrainy i krytyki zrywania relacji z Rosją. To jednak nie wszystko. Internauci wytykają piosenkarce hipokryzję, przypominając jej niedawne słowa. Jeszcze chwilę temu głośno sprzeciwiała się udziałowi Izraela w Eurowizji, solidaryzując się z Palestyną. Czyżby zapomniała o swoich ideałach dla zasięgów?

Antigoni - kim jest reprezentantka Cypru?

Jeśli twarz Antigoni Buxton wydaje wam się znajoma, to nie przypadek. Zanim zapragnęła statuetki Eurowizji, szukała miłości w brytyjskim "Love Island" w 2022 roku. Córka znanej prezenterki i szefowej kuchni, Tonii Buxton, od dziecka obracała się w blasku fleszy. Może pochwalić się dyplomem prestiżowej BRIT School, tej samej, którą kończyły Adele czy Amy Winehouse. Ma też na koncie supportowanie samej Eleni Foureiry. Czy jednak talent muzyczny obroni się w starciu z politycznym skandalem?

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Przypomnijmy, że jubileuszowy, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji zawita do Wiednia. Wszystko dzięki zeszłorocznemu triumfowi JJ z hitem "Wasted Love". Półfinałowe emocje czekają nas 12 i 14 maja 2026 roku. Wielki finał w Wiener Stadthalle zaplanowano na 16 maja. Pytanie tylko, czy do tego czasu burza wokół cypryjskiej delegacji zdąży ucichnąć?

