Ricky Martin zagra w Polsce. Na ten moment fani czekali latami!

2026-02-20 12:23

To będzie jedno z najgorętszych wydarzeń muzycznych nadchodzącego lata. Król latynoskich rytmów, który niedawno zachwycił publiczność podczas Super Bowl, ogłosił właśnie radosną nowinę. Ricky Martin wraca nad Wisłę, by dać show, które na długo zapadnie w pamięć. Kiedy dokładnie artysta pojawi się w naszym kraju i ile trzeba zapłacić za tę przyjemność? Znamy szczegóły.

Ricky Martin to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Ikona muzyki pop, zdobywca prestiżowych statuetek Grammy i artysta, który sprzedał na całym świecie niewyobrażalną liczbę ponad 95 milionów płyt. Jego występy to nie zwykłe koncerty, ale spektakularne widowiska pełne pasji i gorącej atmosfery. Niedawno udowodnił to, pojawiając się jako gość specjalny u boku Bad Bunny'ego podczas finału Super Bowl 2026. Teraz, po latach rozłąki, latynoski gwiazdor znów stanie twarzą w twarz z polską publicznością.

Kiedy i gdzie wystąpi Ricky Martin?

Ricky Martin wystąpi w Polsce! Fani powinni już teraz zaznaczyć tę datę w kalendarzach czerwonym markerem. Latynoski wulkan energii pojawi się w naszym kraju w samym środku lata. Wielkie muzyczne święto zaplanowano na 2 lipca 2026 roku. To właśnie wtedy TAURON Arena Kraków wypełni się gorącymi rytmami, a polscy wielbiciele artysty będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć swojego idola na żywo.

Walka o wejściówki. Kiedy startuje sprzedaż?

Zdobycie biletów na polski koncert Ricky'ego Martina może być sporym wyzwaniem, dlatego warto być czujnym. Organizatorzy przewidzieli kilka etapów dystrybucji wejściówek. Dla najbardziej zagorzałych fanów, w ramach "Artist pre-sale", okienko otworzy się już 23 lutego o godzinie 10:00. Dzień później, 24 lutego o 11:00, ruszy przedsprzedaż w systemie Ticketmaster. Natomiast oficjalna sprzedaż ogólna wystartuje 25 lutego o godzinie 11:00.

Niezapomniane show w Krakowie

Co czeka uczestników tego wydarzenia? Bez wątpienia będzie to wieczór pełen uniesień. Ricky Martin słynie z niesamowitej charyzmy, którą błyskawicznie zaraża tłumy. W Krakowie możemy spodziewać się dopracowanej w każdym calu choreografii i widowiska na światowym poziomie. Oczywiście nie zabraknie też tego, na co wszyscy czekają najbardziej – największych przebojów, które porwą do tańca całą halę. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników latynoskich brzmień.

Kim jest latynoski gwiazdor?

Pochodzący z Portoryko wokalista to artysta totalny, którego hity takie jak "Livin' la Vida Loca", "Maria" czy "She Bangs" na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop. Jego dorobek artystyczny robi piorunujące wrażenie:

  • Artysta może pochwalić się kolekcją prestiżowych nagród, w tym dwiema statuetkami GRAMMY oraz pięcioma Latin GRAMMY.
  • Jego globalny sukces potwierdza sprzedaż ponad 95 milionów albumów na całym świecie.
  • Niedawno uświetnił swoim występem przerwę meczu Super Bowl LX, pojawiając się na scenie u boku Bad Bunny'ego.
