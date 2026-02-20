Ricky Martin zagra w Polsce. Na ten moment fani czekali latami!

Ricky Martin to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Ikona muzyki pop, zdobywca prestiżowych statuetek Grammy i artysta, który sprzedał na całym świecie niewyobrażalną liczbę ponad 95 milionów płyt. Jego występy to nie zwykłe koncerty, ale spektakularne widowiska pełne pasji i gorącej atmosfery. Niedawno udowodnił to, pojawiając się jako gość specjalny u boku Bad Bunny'ego podczas finału Super Bowl 2026. Teraz, po latach rozłąki, latynoski gwiazdor znów stanie twarzą w twarz z polską publicznością.

Kiedy i gdzie wystąpi Ricky Martin?

Ricky Martin wystąpi w Polsce! Fani powinni już teraz zaznaczyć tę datę w kalendarzach czerwonym markerem. Latynoski wulkan energii pojawi się w naszym kraju w samym środku lata. Wielkie muzyczne święto zaplanowano na 2 lipca 2026 roku. To właśnie wtedy TAURON Arena Kraków wypełni się gorącymi rytmami, a polscy wielbiciele artysty będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć swojego idola na żywo.

Walka o wejściówki. Kiedy startuje sprzedaż?

Zdobycie biletów na polski koncert Ricky'ego Martina może być sporym wyzwaniem, dlatego warto być czujnym. Organizatorzy przewidzieli kilka etapów dystrybucji wejściówek. Dla najbardziej zagorzałych fanów, w ramach "Artist pre-sale", okienko otworzy się już 23 lutego o godzinie 10:00. Dzień później, 24 lutego o 11:00, ruszy przedsprzedaż w systemie Ticketmaster. Natomiast oficjalna sprzedaż ogólna wystartuje 25 lutego o godzinie 11:00.

Niezapomniane show w Krakowie

Co czeka uczestników tego wydarzenia? Bez wątpienia będzie to wieczór pełen uniesień. Ricky Martin słynie z niesamowitej charyzmy, którą błyskawicznie zaraża tłumy. W Krakowie możemy spodziewać się dopracowanej w każdym calu choreografii i widowiska na światowym poziomie. Oczywiście nie zabraknie też tego, na co wszyscy czekają najbardziej – największych przebojów, które porwą do tańca całą halę. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników latynoskich brzmień.

Kim jest latynoski gwiazdor?

Pochodzący z Portoryko wokalista to artysta totalny, którego hity takie jak "Livin' la Vida Loca", "Maria" czy "She Bangs" na zawsze zmieniły oblicze muzyki pop. Jego dorobek artystyczny robi piorunujące wrażenie:

Artysta może pochwalić się kolekcją prestiżowych nagród, w tym dwiema statuetkami GRAMMY oraz pięcioma Latin GRAMMY.

Jego globalny sukces potwierdza sprzedaż ponad 95 milionów albumów na całym świecie .

. Niedawno uświetnił swoim występem przerwę meczu Super Bowl LX, pojawiając się na scenie u boku Bad Bunny'ego.