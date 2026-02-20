Uśmiech Roksany Węgiel pod lupą. Odpowiedziała na pytanie, czy jest naturalny!

Metamorfoza Roxie Węgiel

Trzeba przyznać, że Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski i z uroczej dziewczynki przeistoczyła się w pewną siebie kobietę. Choć zaczynała bardzo wcześnie, uniknęła pułapki bycia gwiazdą jednego sezonu. Dziś 21-latka rozdaje karty w show-biznesie, a hity takie jak "Miasto" czy "Falochrony" nie schodzą z radiowych playlist. Nic dziwnego, że każdy jej ruch jest szeroko komentowany, a fani analizują każdy detal jej wyglądu.

Uśmiech Roksany Węgiel

Wokalistka doskonale wie, jak podgrzać atmosferę wokół siebie. Jej stylizacje są coraz odważniejsze, a wyjścia na ścianki to gwarantowana medialna burza. Jednak czujne oko obserwatorów dostrzegło coś jeszcze. Fani, którzy są z Roxie od początku, doskonale pamiętają czasy, gdy nosiła aparat ortodontyczny. Efekt? Dziś Węgiel-Mglej może pochwalić się uśmiechem rodem z Hollywood, co stało się pożywką dla domorosłych detektywów, węszących spisek.

Prawda o zębach wokalistki

W świecie show-biznesu, gdzie licówki są chlebem powszednim, idealnie równe zęby często budzą podejrzenia o ingerencję protetyka. Czy Roksana poszła na skróty, by olśniewać perfekcją? Okazuje się, że pudło! Gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości podczas transmisji na TikToku. Wyznała wprost, że jej zęby są w stu procentach naturalne, jedynie wybielone. To efekt decyzji jej rodziców o założeniu aparatu w dzieciństwie.