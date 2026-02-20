Uśmiech Roksany Węgiel pod lupą. Odpowiedziała na pytanie, czy jest naturalny!

Maksymilian Kluziewicz
2026-02-20 12:13

Roksana Węgiel przeszła ogromną metamorfozę i z dziewczynki stała się ikoną stylu. Idealny uśmiech młodej gwiazdy wzbudził podejrzenia internautów, którzy zaczęli węszyć ingerencję stomatologii estetycznej. Czy to licówki? Wokalistka postanowiła raz na zawsze uciąć plotki.

Metamorfoza Roxie Węgiel

Trzeba przyznać, że Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski i z uroczej dziewczynki przeistoczyła się w pewną siebie kobietę. Choć zaczynała bardzo wcześnie, uniknęła pułapki bycia gwiazdą jednego sezonu. Dziś 21-latka rozdaje karty w show-biznesie, a hity takie jak "Miasto" czy "Falochrony" nie schodzą z radiowych playlist. Nic dziwnego, że każdy jej ruch jest szeroko komentowany, a fani analizują każdy detal jej wyglądu.

Uśmiech Roksany Węgiel

Wokalistka doskonale wie, jak podgrzać atmosferę wokół siebie. Jej stylizacje są coraz odważniejsze, a wyjścia na ścianki to gwarantowana medialna burza. Jednak czujne oko obserwatorów dostrzegło coś jeszcze. Fani, którzy są z Roxie od początku, doskonale pamiętają czasy, gdy nosiła aparat ortodontyczny. Efekt? Dziś Węgiel-Mglej może pochwalić się uśmiechem rodem z Hollywood, co stało się pożywką dla domorosłych detektywów, węszących spisek.

Prawda o zębach wokalistki

W świecie show-biznesu, gdzie licówki są chlebem powszednim, idealnie równe zęby często budzą podejrzenia o ingerencję protetyka. Czy Roksana poszła na skróty, by olśniewać perfekcją? Okazuje się, że pudło! Gwiazda postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości podczas transmisji na TikToku. Wyznała wprost, że jej zęby są w stu procentach naturalne, jedynie wybielone. To efekt decyzji jej rodziców o założeniu aparatu w dzieciństwie.

