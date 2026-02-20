Tłum gwiazd na ramówce TVP

Za nami intensywny czas prezentacji wiosennych ramówek. W czwartek, 5 lutego odbyła się konferencja programowa Polsatu. Niecałe dwa tygodnie później swoją imprezę zorganizowała stacja TVN. Zaledwie dwa dni później wiosenne powroty i nowości zaprezentowała Telewizja Polska.

Gwiazdy polskiego show-biznesu nie miały więc za wiele czasu na wypoczynek po wtorkowym imprezowanie. Ale i tak licznie pojawiły się na imprezie TVP. Nie zabrakło oczywiście największych gwiazd stacji. Znani i lubiani postarali się, by zwrócić na siebie uwagę zebranych na miejscu fotografów.

Na czerwonym dywanie zachwyciła m.in. Kaja Paschalska (39 l.). Aktorka, która niemal całe swoje życie spędziła na planie "Klanu" postawiła na kreację z pazurem! Postanowiła nie wybierać - dekolt czy nogi - i pokazać oba. Na zupełnie inna stylizację zdecydowała się Katarzyna Zielińska (46 l.), która pojawiła się na ramówce w długiej, powłóczystej sukni z peleryną, podkreśloną talią i baskinką z falbaną na biodrach.

Zakochane pary na ramówce TVP!

Na czerwonym dywanie pojawiło się też kilka znanych par! Maciej Orłoś (65 l.) nie odstępował na krok swojej uroczej żony. Paulina Koziejowska (44 l.) miała na sobie garnitur w intensywnie żółtym kolorze, nie było wiec mowy o tym, by mąż mógł ją zgubić. Zakochani chętnie wtulali się w siebie z uśmiechami pozując do zdjęć.

Na imprezie zjawili się również państwo Borkowscy - Jolanta i Jacek. Ukochana gwiazdora TVP zaskoczyła oryginalną stylizacją z siatki. Zaprezentowała też nową fryzurę - rude włosy zamieniła na blond loki. Nieco skromniej wypadli Wiktoria Gąsiewska (26 l.) i Jasper Sołtysiewicz (28 l.). Aktorka wybrała klasyczną czarną sukienkę, a jej partner prezentował się bardzo elegancko w czarnym garniturze.

Spojrzenia wszystkich skradli Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.). Najgorętsza para sezonu musiała pojawić się na takim wydarzeniu!

