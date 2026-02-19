Kaja Paschalska pokazała zabójcze nogi! Gwiazda postawiła na odważną kreację

Kaja Paschalska na ramówce TVP

Kaja Paschalska na prezentacji wiosennej oferty ramówkowej Telewizji Polskiej zjawiła się zwarta i gotowa by pozować na ściance niczym długonoga bogini. Gwiazda "Klanu", która ze stacją TVP jest związana prawie od 30 lat, wciąż olśniewa i zaskakuje. Jej wizerunek przeszedł imponującą metamorfozę!

Na ramówce TVP Kaja Paschalska pojawiła się w stylizacji "all black", ale wcale nie smutnej. Aktorka na tę szczególną okazję wybrała nieśmiertelną małą czarną - króciutką i ze zmysłowym dekoltem. Na nią narzuciła również czarną, ale iskrzącą się cekinami, modną "za dużą" marynarkę. Całość uzupełniły czarne rajstopy i szpilki, które podkreśliły jej długie i szczupłe nogi.

Największą jednak ozdobą był uśmiech. Kaja Paschalska postawiła na delikatny makijaż z jednym mocnym akcentem - czerwonymi ustami. i to był strzał w dziesiątkę! Jako dodatki dobrała czarną, skórzana torebkę do ręki i czarny chocker na szyję. Kucyk z jednym wypuszczonym z przodu pasemkiem i voila! Udana kreacja na czerwony dywan gotowa.

Kaja Paschalska zaręczona i szczęśliwa jak nigdy

Poza zawodowymi sukcesami Kaja Paschalska ma też inne powody do radości, dzięki którym dosłownie promienieje ze szczęścia. Niedawno aktorka była na egzotycznych wakacjach, gdzie powiedziała "tak" ukochanemu.

Gwiazda "Klanu" zaręczyła się z przystojnym artystą - filmowcem Damianem Nenowem. Wrozławianin pracował między innymi przy międzynarodowych produkcjach Netflixa - "Miłość, śmierć i roboty" czy Amazona "Ukryty poziom". Zakochani pochwalili się swoim szczęściem w sieci.

