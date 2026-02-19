Joanna Krupa wreszcie komentuje relację z Tarczyńskim. "Jak Krupa się za dużo napije, to jest miła do każdego". Po co się z nim spotkała?

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-02-19 17:20

Polska i Ameryka wstrzymały oddech! We wrześniu media obiegły zdjęcia, na których Joanna Krupa (46 l.) podczas spotkania z przyjaciółmi zasiada obok i wtapia się w ramiona kontrowersyjnego polityka PiS - Dominika Tarczyńskiego (46 l.). Prasę od razu obiegły pytania: czy Krupa i Tarczyński są parą? Celebrytka kilkukrotnie wykręcała się od wypowiedzi na temat tego, co ich łączy. Dopiero teraz padły mocne słowa. 

Joanna Krupa ostro o relacji z Dominikiem Tarczyńskim

Ona - piękna gwiazda TVN, modelka, która zasłynęła także w Ameryce. Słynie z dobrego serca, które okazuje zwierzętom. On - kontrowersyjny polityk PiS, który słynie z ostrych wypowiedzi na temat kobiet, imigrantów, ich religii i nie żałuje sobie używania w social mediach wulgaryzmów. Dwa rożne światy. A jednak paparazzi w połowie września przyłapali Joannę Krupę w objęciach Dominika Tarczyńskiego. Kilka razy była pytana o relację z politykiem, ale dopiero dziś rozprawiła się ze wszystkimi plotkami raz na zawsze. 

ZOBACZ ZDJĘCIA TUTAJ: Joanna Krupa przyłapana z politykiem PiS! Czułe gesty w warszawskiej restauracji. Wszystko widać na zdjęciach

- Zaczynamy od tematu, na który każde z was chce znać prawdę. Myślę, że media bardzo chętnie posłuchają. Zobaczcie ten komentarz - zaczęła Joanna Krupa swoje nagranie na Intagramie, wskazując na hejterski komentarz jednego z internautów: "Zajmij się zje***" Tarczyńskim, ale on pusty w ryj jak ty" - czytamy w opublikowanym przez modelkę obrzydliwym wpisie. - Dla mnie takie komentarze to naprawdę cyber nękanie i tacy ludzie powinni siedzieć w szpitalu dla chorych psychicznie, bo jak ktoś tak nienawidzi innych, to naprawdę trzeba tę osobę sprawdzić - zaczęła opowiadać Joanna.

Joanna Krupa zapewnia: Widziałam Tarczyńskiego trzy razy w życiu!

A jeśli chodzi o Dominika Tarczyńskiego - nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim! Wtedy, co paparazzi nas złapali, byliśmy w grupie ludzie, tańczyliśmy, bawiliśmy się, śmialiśmy, piliśmy. Wiesz, jak Krupa się za dużo napije, to jest miła do każdego. Z Dawidem Wolińskim też się przytulałam, z moim prawnikiem, z Justyną, moją menadżerką. Paparazzi widocznie zobaczyli moje instastory i tam przyjechali, jak ja już byłam zmęczona i gotowa, żeby iść do domu, stąd moja głowa na jego ramieniu

- wyjaśniła Joanna Krupa.

Wtedy ruszyła lawina plotek, że Krupa i Tarczyński są parą.

ZOBACZ WIĘCEJ: Joanna Krupa dała kosza Tarczyńskiemu?! On chwali się zdjęciami z nią, a ona: "Jestem singielką"

Joanna Krupa: Nie jestem z nim, nie byłam i nie mam takich planów

I "OMG! Aśka jest z Tarczyńskim". Nie! Nie jestem, nie byłam i nie ma takich planów. Dominik jest osobą, którą widziałam w życiu trzy razy na żywo. Szanuję każdego człowieka. Moją motywacją, by się z nim spotkać, była ochrona zwierząt. Politycznie się nie udzielam, nie mówią o niej do was. Nie ma dla mnie znaczenia, kto jest po jakiej stronie, jeśli pomaga zwierzętom. Gdybym ja była z jakimś politykiem, to bym go wzięła za wiecie co i jego pierwszą sprawą byłaby walka o zwierzęta! 

- zapewniła na swoim Instagramie. - Tak, potwierdzam - jestem single! Dominik Tarczyński nie jest moim facetem! - podkreśliła raz jeszcze.

NIE PRZEGAP: Joanna Krupa i Marta Krupa były nękane i poniżane. To okrutne, co robiono im w Ameryce. WYWIAD

Super Express Google News
Joanna Krupa i Dominik Tarczyński
Galeria zdjęć 13
Joanna Krupa o swoim typie faceta i nieudanym zabiegu na twarz. "Popełniłam wiele błędów"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA KRUPA
DOMINIK TARCZYŃSKI