Wnuk zawiadomił, że zamordował dziadków. Byliśmy na miejscu zbrodni w Raciążu. Wstrząsające, co przed laty zrobił jego ojciec

W Raciążu doszło do podwójnego zabójstwa: znaleziono ciała 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny.

Zbrodnię zgłosił sam 29-letni wnuk ofiar, Aleksander G., który został zatrzymany.

Okazuje się, że ojciec podejrzanego odsiaduje wyrok za zabójstwo swojej żony.

Podwójne zabójstwo w Raciążu. 29-latek sam zgłosił zbrodnię

Do podwójnego zabójstwa doszło w jednym z domów w Raciążu, położonym około 30 kilometrów na północ od Płońska. Jak informuje Radio ESKA, to sam 29-letni Aleksander G. zadzwonił na numer alarmowy 112 i oświadczył, że zabił dwie osoby, prosząc o interwencję służb. Na miejsce natychmiast skierowano policję, która potwierdziła makabryczne odkrycie.

"Około godziny 22:40 za pośrednictwem numeru 112 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Policjanci natychmiast zostali skierowani pod wskazany adres w Raciążu. Na miejscu pod domem jednorodzinnym zastali 29-letniego zgłaszającego. Mężczyzna ten był trzeźwy. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustaliliśmy, że były to osoby spokrewnione z zatrzymanym. Byli to jego dziadkowie" - powiedziała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Matka i córka znalezione w kałuży krwi! Podwójne zabójstwo w Gruszewni

Zbrodnia w spokojnym miasteczku. Sąsiedzi w szoku

Raciąż, liczący około 4 tysięcy mieszkańców, to spokojne miasteczko, gdzie poważne przestępstwa raczej należą do rzadkości. Informacja o podwójnym zabójstwie wstrząsnęła całą okolicą. "Nie mogę uwierzyć, że coś takiego tu się wydarzyło" - mówi reporterowi "Super Expressu" pani Grażyna.

Na jaw wyszły również przerażające fakty z przeszłości rodziny. Reporter "SE" ustalił, że ojciec Aleksandra odsiaduje wyrok za brutalne zabójstwo swojej żony, matki 29-latka. Czy ta tragiczna historia miała wpływ na postępowanie podejrzanego? To pytanie z pewnością zadadzą śledczy.

Co dalej ze sprawą?

Aleksander G. został zatrzymany i prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi intensywne śledztwo, mające na celu ustalenie motywów zbrodni oraz dokładnego przebiegu wydarzeń. Teren posesji został zabezpieczony przez policję.