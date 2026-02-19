Wnuk zawiadomił, że zamordował dziadków. Byliśmy na miejscu zbrodni w Raciążu. Wstrząsające, co przed laty zrobił jego ojciec

W jednym z domów w mazowieckiej miejscowości Raciąż znaleziono ciała Danuty G. (†72 l.) i Andrzeja G. (†86 l.), dziadków 29-letniego Aleksandra. Mężczyzna może zostać przesłuchany jeszcze dzisiaj. Sąsiedzi nie kryją przerażenia. "Nie mogę uwierzyć, że coś takiego tu się wydarzyło" - mówi reporterowi "SE" jedna z mieszkanek. Na jaw wyszły też przerażające fakty dotyczące ojca podejrzanego: odsiaduje wyrok za brutalne zabójstwo swojej żony, mamy Aleksa.

Podwójne zabójstwo w Raciążu. 29-latek sam zgłosił zbrodnię

Do podwójnego zabójstwa doszło w jednym z domów w Raciążu, położonym około 30 kilometrów na północ od Płońska. Jak informuje Radio ESKA, to sam 29-letni Aleksander G. zadzwonił na numer alarmowy 112 i oświadczył, że zabił dwie osoby, prosząc o interwencję służb. Na miejsce natychmiast skierowano policję, która potwierdziła makabryczne odkrycie.

"Około godziny 22:40 za pośrednictwem numeru 112 otrzymaliśmy zgłoszenie od mężczyzny, który powiedział, że zabił dwie osoby i poprosił o przyjazd służb. Policjanci natychmiast zostali skierowani pod wskazany adres w Raciążu. Na miejscu pod domem jednorodzinnym zastali 29-letniego zgłaszającego. Mężczyzna ten był trzeźwy. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili ciała dwóch osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustaliliśmy, że były to osoby spokrewnione z zatrzymanym. Byli to jego dziadkowie" - powiedziała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Zbrodnia w spokojnym miasteczku. Sąsiedzi w szoku

Raciąż, liczący około 4 tysięcy mieszkańców, to spokojne miasteczko, gdzie poważne przestępstwa raczej należą do rzadkości. Informacja o podwójnym zabójstwie wstrząsnęła całą okolicą. "Nie mogę uwierzyć, że coś takiego tu się wydarzyło" - mówi reporterowi "Super Expressu" pani Grażyna. 

Na jaw wyszły również przerażające fakty z przeszłości rodziny. Reporter "SE" ustalił, że ojciec Aleksandra odsiaduje wyrok za brutalne zabójstwo swojej żony, matki 29-latka. Czy ta tragiczna historia miała wpływ na postępowanie podejrzanego? To pytanie z pewnością zadadzą śledczy.

Co dalej ze sprawą?

Aleksander G. został zatrzymany i prawdopodobnie jeszcze dziś zostaną z nim przeprowadzone czynności procesowe. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi intensywne śledztwo, mające na celu ustalenie motywów zbrodni oraz dokładnego przebiegu wydarzeń. Teren posesji został zabezpieczony przez policję.

