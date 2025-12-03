Joanna Krupa dała kosza Tarczyńskiemu?! On chwali się zdjęciami z nią, a ona: "Jestem singielką"

Joanna Krupa to znana modelka i jedna z jurorek popularnego programu TVN "Top Model", ale także aktywistka, która walczy o dobro zwierząt w Polsce i na świecie. Nic więc dziwnego, że postanowiła skomentować ostatnią decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych. Polscy celebryci nie posiadają się ze szczęścia, a działania prezydenta pochwaliła również Joanna Krupa. - Nie wszystko się udało, ustawa łańcuchowa przepadła, ale o to walczyliśmy najmocniej. O prawa zwierząt będziemy walczyć dalej - napisała w mediach społecznościowych. - Polska zapisała się w historii. Jestem ogromnie dumna! (...) To walka, którą wielu z nas prowadziło od lat. Dziękuję każdemu aktywiście, każdej organizacji i wszystkim, którzy nigdy nie odpuścili. To zwycięstwo empatii, odwagi i lepszego świata dla zwierząt - dodała.

Ale największe emocje wywołał dalszy wpis modelki, która niespodziewanie postanowiła odnieść się do plotek wokół swojego życia prywatnego. Dominik Tarczyński, polityk związany z obozem prawicy, jest bowiem przypisywany przez media jej miłosnym uczuciom. Wszystko zaczęło się od zdjęć, które pojawiły się w serwisach plotkarskich, i na których widać świetnie bawiącą się parę. Krupa przytula się nawet do Tarczyńskiego, kładąc głowę na jego ramieniu. Polityk zresztą podgrzewał miłosne emocje wokół ich znajomości, publikując w sieci inne intymne fotografie, które później usuwał. Szczegóły poniżej.

Joanna Krupa dementuje plotki na temat związku z Dominikiem Tarczyńskim. Padła mocna deklaracja

Joanna Krupa stwierdziła, że skoro cały internet huczy od plotek na temat jej rzekomego związku z prawicowym politykiem, to wreszcie zabierze głos w tej sprawie. Czy ona i Dominik Tarczyński mają się ku sobie? Okazuje się, że niekoniecznie.

- Powiem to sama: Jestem singielką. Spotykam się, poznaję nowych ludzi, ale nie jestem w żadnym związku. Skupiam się na mojej córce, pracy i projektach, które kocham - napisała Joanna Krupa na Instagramie.

Jeszcze wcześniej, w rozmowie z serwisem Plejada, mówiła że nie przejmuje się plotkami i tym, co ktoś pisze na jej temat. - Nigdy tego nie robiłam. (...) Jak coś nie wychodzi z moich ust, to jest to tylko plotka i w ogóle się tym nie przejmuję. Jestem w branży ponad 20 lat. Machnę ręką i jak mam coś do powiedzenia, to powiem, jak nie, to nie ma tematu - podkreśliła Krupa.

Myślicie, że Dominik Tarczyński wie, że nic między nimi nie ma? A może to tylko zasłona dymna? Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, polityk nie zabrał głosu na temat słów Joanny Krupy. Będziemy się temu przyglądać.

