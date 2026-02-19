"X Factor" wraca na antenę? Ten jeden wpis w sieci wywołał lawinę spekulacji

Wielu widzów wciąż z nostalgią wspomina czasy, gdy w sobotnie wieczory zasiadali przed telewizorami, by śledzić losy uczestników "X Factora". To właśnie ten program był trampoliną do sławy dla artystów, którzy dziś trzęsą polskim show-biznesem. Trudno uwierzyć, że format emitowano tylko przez trzy lata, skoro wylansował topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Najlepszym dowodem na siłę tego show jest kariera Dawida Podsiadły, który wyprzedaje dziś największe stadiony w kraju, ale swoje pierwsze kroki stawiali tam również Daria Zawiałow, Grzegorz Hyży czy obecny juror konkurencyjnego show, Michał Szpak.

"X Factor" wróci na ekrany?

Czyżby TVN pozazdrościł sukcesu Polsatowi, który z powodzeniem reaktywował "Must Be The Music"? W sieci zawrzało, a wszystko przez aktywność w mediach społecznościowych, która zelektryzowała fanów formatu. Okazuje się, że wystarczył jeden enigmatyczny wpis na profilu programu, aby internauci zaczęli snuć domysły o wielkim powrocie. Wielbiciele show, którzy pamiętają jeszcze czasy Kuby Wojewódzkiego w jury, oniemieli z wrażenia. Tego typu ruchy w sieci rzadko bywają przypadkowe, a sukces powrotów innych formatów pokazuje, że widownia kocha nostalgię.

X Factor - tajemniczy post na Facebooku

Reakcja internautów była natychmiastowa. Osoby, które wciąż obserwują fanpage programu, nie kryły ekscytacji, a w komentarzach wylała się fala nadziei na to, że ulubione muzyczne show znów zagości w ramówce. Choć sam post jest tajemniczy i niczego wprost nie zdradza, to w show-biznesie rzadko zdarzają się pomyłki. Czy czeka nas odświeżona formuła i nowe gwiazdy? Czas pokaże, ale bez wątpienia post nie pojawił się jednak na Facebooku przypadkiem, co tylko podsyca gorącą atmosferę wokół stacji.

