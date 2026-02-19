Panterka, rytm i te kocie ruchy. Będziecie w szoku jak Małgorzata Potocka radzi sobie w "Tańcu z gwiazdami"

Nie zastanawiała się ani minuty

Małgorzata Potocka przed paroma laty otrzymała propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy jednak nie pozwalały jej na to obowiązki zawodowe. Tym razem, kiedy propozycja udziały w tanecznym show Polsatu powróciła, gwiazda błyskawicznie podjęła decyzję. - W ogóle się nie zastanawiałam. Od razu powiedziałam tak. Kiedyś proponowano mi udział w "Tańcu z gwiazdami" bodajże 10 lat temu, no ale byłam wtedy dyrektorem telewizji, potem byłam dyrektorem teatru i wreszcie jestem wolną osobą i mam taką nagrodę, bo tak to traktuję. Po latach zajmowania się innymi ludźmi, ich pensjami, ich związkami zawodowymi, ich zdrowiem, ich chęciami, pasjami i pretensjami nieustanymi, nagle po raz pierwszy od świetlnych lat jestem skupiona na sobie, na swojej przyjemności, na swojej radości. To jest takie można powiedzieć sanatorium - powiedziała "Super Expressowi" Potocka.

Kocha taniec i uwielbia swojego trenera

Małgorzata Potocka kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiała się na sali treningowej. Wtedy też dowiedziała się, że jej tanecznym parterem został Michał Masłowski. Od razu się polubili.

Dużo rozmawiamy, poznajemy się, opowiadamy o sobie. To stwarza fantastyczną bliskość i zaufanie. Wydaje mi się, że naprawdę nie mogłam lepiej trafić, bo wyobraźmy sobie, że trafiam na kogoś, kogo nie lubię, albo źle się z nim czuję, albo mam przy nim kompleksy, albo jestem skrępowana

- wyznaje.

- Ja też się cieszę - dodał Michał.

Małgorzata Potocka zdobędzie Kryształową Kulę?

"Super Express" był obecny podczas treningu pary. Pani Małgorzata pojawiła się na parkiecie w młodzieżowej stylizacji. Wdziała panterkowe spodnie, podkreślając tym samym, że wie, co się teraz nosi. Stylizacja z pazurem tylko podkreśliła układ taneczny pary. Artystka bowiem na parkiecie prezentuje kocie ruchy, które możecie zobaczyć w naszym materiale wideo.

Zapytaliśmy Michała, z czym aktorka ma największy problem. - Gosia nigdy nie tańczyła tańca towarzyskiego, więc jest to dla niej nowe doświadczenie. Uczymy się wszystkiego, tańców standardowych, latynoamerykańskich, ustawienie ciała, ramy, kroków, rytu, więc zapamiętanie tych wszystkich informacji, wymaga trochę czasu. Z dnia na dzień jest coraz lepiej - zapewnia.

Potocka ma bardzo dobrą kondycję. Wszystko dzięki intensywnym treningom. Jak zapewnia, ćwiczy jogę i chodzi nawet 10 kilometrów dziennie. To sprawia, że po wielogodzinnych treningach nie odczuwa zmęczenie i nie cierpi z powodu zakwasów.

Z niecierpliwością czekamy na pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami", który swoją premierę będzie miał 1 marca na antenie Polsatu.

