Joanna Krupa przyłapana z politykiem PiS! Czułe gesty w warszawskiej restauracji. Wszystko widać na zdjęciach

2025-09-23 5:30

W Warszawskich Browarach w minioną sobotę doszło do spotkania, które zaskoczyło zarówno bywalców restauracji, jak i internautów. Joanna Krupa, jurorka "Top Model", spędziła wieczór w towarzystwie europosła Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Tarczyńskiego. Czułe gesty, uśmiechy i zażyłość między dwojgiem ludzi z tak odmiennych światów wywołały falę spekulacji.

Joanna Krupa od lat balansuje między światem amerykańskiego show-biznesu a polską telewizją, gdzie od lat pełni rolę jurorki w programie "Top Model". Z kolei Dominik Tarczyński to konserwatywny polityk PiS, znany z ostrych wypowiedzi i kontrowersyjnych zachowań. Na pozór łączy ich niewiele - ona broni praw zwierząt i promuje świat mody, on zasłynął m.in. z wystąpień o egzorcyzmach czy pokazaniem się w płaszczu z futrem jenota. A jednak sobotni wieczór w restauracji pokazał, że potrafią znaleźć wspólny język.

Joanna Krupa w objęciach Dominika Tarczyńskiego. Modelka znowu zakochana?

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że para była sobą mocno pochłonięta. Tarczyński obejmował Krupę w pasie, głaskał ją po włosach i pochylał się w jej stronę - wtedy byli tylko oni, świat nie istniał! Na twarzy modelki gościł szeroki uśmiech, co świadczyło o tym, że atmosfera była daleka od oficjalnego spotkania. Krupa wybrała na tę okazję czerwoną, dopasowaną sukienkę mini, przyciągając uwagę nie tylko polityka, ale i innych gości lokalu.

Choć Tarczyński i Krupa funkcjonują w skrajnie różnych środowiskach, okazuje się, że ich drogi przecinały się już wcześniej. Modelka komentowała jego aktywność w mediach społecznościowych, reagując serduszkami na wpisy europosła. Wśród nich znalazły się m.in. posty dotyczące polityki międzynarodowej. To sprawiło, że internauci zaczęli doszukiwać się w tej znajomości czegoś więcej.

Na uwagę zasługuje fakt, że spotkanie odbyło się przy okazji imprezy związanej z "Top Model", co tłumaczy obecność Joanny Krupy w restauracji. Obecność Tarczyńskiego natomiast była dużym zaskoczeniem - polityk PiS raczej rzadko bywa w otoczeniu gwiazd telewizji TVN. Tym bardziej gesty czułości wobec jurorki programu wywołały poruszenie i lawinę komentarzy w sieci.

Nasuwa się też pytanie o możliwy dysonans światopoglądowy. Krupa od lat jest aktywistką na rzecz zwierząt i otwarcie krytykuje noszenie naturalnych futer. Z kolei Tarczyński zapisał się w pamięci opinii publicznej zdjęciem w płaszczu obszytym futrem z jenota. Dla wielu osób to zestawienie wydaje się trudne do pogodzenia.

